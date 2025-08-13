لا تضعف رغم الالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ان الله سبحانه وتعالى يمحص أعمال المسلمين المخلصين ويطهرها في الدنيا مما لحق بها من الآفات،فالعبد قد يعمل السيئة وقد يغفل عن ذكر ربه،وقد يتكبر على غيره،أو يحقد عليه،فإذا أراد الله ان يلطف بعبده حاسبه أولاً بأوّل،حسابًا عاجلا في الدنيا.



إذن فالآلام التي تصيب المؤمن في الدنيا ليست إلا لتطهيره من كل ما يشوش عليه سعادته في الآخرة،والمؤمن الحق هو الذي يستقبل هذه الآلام استقبال الراضي بقدر الله،الراضي بحكمه،المسرور بتطهيره إياه،وحينئد سيقابل الحياة بكل طاقته وكامل تفكيره،بحيث لاتتبدد طاقته،ولايصيبه الانهيار.



إن المؤمن الحق ينظر الى القرآن الكريم متدبرا حين يسمع قول الحق"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين "

فيفرح المؤمن بهذا العطف الإلهي المتدفق عليه من خلال الآلام،فهو عالي القدر عند ربه رغم ما ينزل به من الآلام.



وكفى بذلك بِشارة،لأن كل ما ينزل بك ماهو الا اختبار وامتحان فيه تطهير النفس وغسلها من سيئاتها.

طهّرنا الله واياكم من كل سوء وغفر لنا ولكل المسلمين



اللهم آميــــــــــــــــــــن