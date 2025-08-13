✨ فرصة للتطوع في أمريكا 🇺🇸 ✨

السلام عليكم 🌸
حبيت نشارك معاكم خبر مفرّح 😊
كاين فرصة للتطوع في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية 🇺🇸، مناسبة للناس لحابين يسافروا، يكتسبوا خبرة، ويتعرفوا على ثقافات جديدة
وأنا وحدة منهم.

📌 شكون عندو معلومات دقيقة أو رابط التسجيل؟ ياريت يفيدنا بتفاصيل كاملة🙏


أرجوكم خوتي🥺
 

