بوابة تحميل القران mp3

بوابة القران

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اخواني اخواتي الاعضاء و زوار منتديات اللمة الجزائرية
اضع بين ايديكم اول موقع جزائري من نوعه في تحميل و استماع و قراءة القران الكريم بالتشكيل
الموقع يحتوى على مجموعة من الشيوخ و القراء كما نطمح لاضافة المزيد من القراء ان شاء الله
و اادال على الخير كفاعله ساهموا في نشره و جزاكم الله كل الخير
رابط الموقع

وفيك بركة اخي الحبيب
 
