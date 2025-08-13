بوابة تحميل القران mp3

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهاخواني اخواتي الاعضاء و زوار منتديات اللمة الجزائريةاضع بين ايديكم اول موقع جزائري من نوعه في تحميل و استماع و قراءة القران الكريم بالتشكيلالموقع يحتوى على مجموعة من الشيوخ و القراء كما نطمح لاضافة المزيد من القراء ان شاء اللهو اادال على الخير كفاعله ساهموا في نشره و جزاكم الله كل الخيررابط الموقع