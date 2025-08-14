هل تؤيد قانون يجبر التلميذ المشاغب على إعادة السنة ؟

في فترة كثر فيها شغب المدارس

في إيطاليا أدخلت الحكومة نظام لتهذيب تلاميذ الابتدائيات والمتوسطات والثانويات وذلك بإدخال نظام معدل يحدد مدى تربية التلميذ

حيث أن التلميذ يأخذ نقطة من كل أستاذ تقيس طريقة تصرفه في القسم خاصة التصرفات المتعلقة بقلة الأدب كما ذكرت ومنها

عدم احترام زملائه وأساتذته و تصرفاته الطائشة في القسم و الكلام البذذيء والتدخين وغيره وكل ذلك يعطي معدل من عشرين فان كان هذا المعدل

تحت عشرة فالتلميذ مطالب باعادة السنة

فهل تؤيد تطبيق هذل القانون في الجزائر؟ مع العلم ان الاساتذة عليهم مقاضات الادارة ان مارس المدير الواسطة لتلميذ ما

شكرا ​