الإنسان عدو ما يجهل .

هي الدنيا نحبها ونتشبث بها ونتمنى عدم فراقها وإن صلفت وجارت نتمنى البقاء وطول العمر ونحن نعلم يقينا ان لكل شيء نهايه لكننا نتناسى هذا اليقين ونعمل كما لو كنا مخلدين ، اليوم أنا هنا وأشارك الزملاء فيما يتم التعاطي به واذا ما غبت انشغلوا بالسؤال اين انت ؟ شو صاير وين رحت ؟

إلا تعلموا احبتي انها الدنيا ..!

نسعى في مناكبها نتعثر احيانا ونرتقي أخرى نشتاق للماضي ونحب الحاضر ونلهث ورى غثائها بكل رحابة صدر فلا تستغربوا الغياب فهو كالحضور طالما هي الحياة الدنيا التي نتجاهل تغيراتها وتغيرات نفسيات المخلوقات فيها ، لست متشائما رغم علمي انها لاتسوى كل هذا العناء فنحن كذاك الذي يقول ( الرمح غالي والهدف ذبابه )



اكرر شكري لكم جعلكم الله دائما بخير …