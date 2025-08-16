زهور و ورود لم تذبل....الجزء الاول

وُرُودٌ وَ زُهُورٌ لَن تذبل ابدآ!





الوردة الأولى :تذكر أن ربك يغفر لمن يستغفر ، ويتوب على

من تاب ، ويقبل من عاد.



الوردة الثانية :ارحم الضعفاء تسعد ، و أعطي المحتاجين

تشافي ، ولا تحمل البغضاء تعافي.



الوردة الثالثة :تفاءل ، فالله معك ، والملائكة يستغفرون

لك ، والجنة تنتظرك .



الوردة الرابعة :

امسح دموعك بحسن الظن بربك ،

واطرد همومك بتذكر نعم الله عليك .



[الوردة الخامسة ; لا تظن بأن الدنيا كملت لأحد ، فليس على

ظهر الأرض من حصل له كل مطلوب ،

وسلم من أي كدر .



الوردة السادسة:



كون كالنخلة عالية الهمة ، بعيدةعن

الأذى ،إذا رميت بالحجارة ألقت رطبها .



الوردة السابعة :

هل سمعت أن الحزن يعيد ما فات ، وان

الهم يصلح الخطأ ، فلماذا الحزن والهم ؟!



الوردة الثامنة :

لا تنتظر المحن والفتن ، بل انتظر الأمن

والسلام والعافية إن شاء الله .



الوردة التاسعة :



أطفئ نار الحقد من صدرك بعفو عام عن

كل من أساء لك من الناس



الوردةالعاشرة :



الغسل والوضوء والطيب والسواك والنظام

أدوية ناجحة لكل كدر وضيق.