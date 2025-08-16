زهور و ورود لم تذبل....الجزء الاول

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
وُرُودٌ وَ زُهُورٌ لَن تذبل ابدآ!


الوردة الأولى :تذكر أن ربك يغفر لمن يستغفر ، ويتوب على
من تاب ، ويقبل من عاد.

الوردة الثانية :ارحم الضعفاء تسعد ، و أعطي المحتاجين
تشافي ، ولا تحمل البغضاء تعافي.

الوردة الثالثة :تفاءل ، فالله معك ، والملائكة يستغفرون
لك ، والجنة تنتظرك .

الوردة الرابعة :
امسح دموعك بحسن الظن بربك ،
واطرد همومك بتذكر نعم الله عليك .

[الوردة الخامسة ; لا تظن بأن الدنيا كملت لأحد ، فليس على
ظهر الأرض من حصل له كل مطلوب ،
وسلم من أي كدر .

الوردة السادسة:

كون كالنخلة عالية الهمة ، بعيدةعن
الأذى ،إذا رميت بالحجارة ألقت رطبها .

الوردة السابعة :
هل سمعت أن الحزن يعيد ما فات ، وان
الهم يصلح الخطأ ، فلماذا الحزن والهم ؟!

الوردة الثامنة :
لا تنتظر المحن والفتن ، بل انتظر الأمن
والسلام والعافية إن شاء الله .

الوردة التاسعة :

أطفئ نار الحقد من صدرك بعفو عام عن
كل من أساء لك من الناس

الوردةالعاشرة :

الغسل والوضوء والطيب والسواك والنظام
أدوية ناجحة لكل كدر وضيق.
 

المواضيع المشابهة

إلياس
ورود لم تراها ....الجزء الثاني
المشاركات
0
المشاهدات
12
إلياس
إلياس
N
حبيبتي اختي .. لك مني عشرة ورود
المشاركات
4
المشاهدات
560
آمال النجاح
آمال النجاح
د
كلمات من ورود حديقتي...
المشاركات
5
المشاهدات
951
دنيا البسمة
د
ا
ورود وزهور لمن تراهم ولمن لا تراهم
2
المشاركات
34
المشاهدات
4K
اردن حب جزائر
ا
K
  • مغلق
[♥●● وُرُودٌ وَ زُهــُورٌ لَمـْ تَرآهُــمْ ! ●● ♥]
المشاركات
1
المشاهدات
502
slimane32
S
العودة
Top Bottom