زهور و ورود لم تذبل....الجزء الاول

إلياس
أوفياء اللمة
وُرُودٌ وَ زُهُورٌ لَن تذبل ابدآ!
الوردة الأولى :تذكر أن ربك يغفر لمن يستغفر ، ويتوب على
من تاب ، ويقبل من عاد.
الوردة الثانية :ارحم الضعفاء تسعد ، و أعطي المحتاجين
تشافي ، ولا تحمل البغضاء تعافي.
الوردة الثالثة :تفاءل ، فالله معك ، والملائكة يستغفرون
لك ، والجنة تنتظرك .
الوردة الرابعة :
امسح دموعك بحسن الظن بربك ،
واطرد همومك بتذكر نعم الله عليك .
[الوردة الخامسة ; لا تظن بأن الدنيا كملت لأحد ، فليس على
ظهر الأرض من حصل له كل مطلوب ،
وسلم من أي كدر .
الوردة السادسة:
كون كالنخلة عالية الهمة ، بعيدةعن
الأذى ،إذا رميت بالحجارة ألقت رطبها .
الوردة السابعة :
هل سمعت أن الحزن يعيد ما فات ، وان
الهم يصلح الخطأ ، فلماذا الحزن والهم ؟!
الوردة الثامنة :
لا تنتظر المحن والفتن ، بل انتظر الأمن
والسلام والعافية إن شاء الله .
الوردة التاسعة :
أطفئ نار الحقد من صدرك بعفو عام عن
كل من أساء لك من الناس
الوردةالعاشرة :
الغسل والوضوء والطيب والسواك والنظام
أدوية ناجحة لكل كدر وضيق.
