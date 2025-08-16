ورود لم تراها ....الجزء الثاني

الوردة الأولى : تذكر أن ربك يغفر لمن يستغفر ، ويتوب على من تاب ، ويقبل من عاد.

الوردة الثانية : ارحم الضعفاء تسعدي ، و أعط المتحاجين تشافي ، ولا تحمل البغضاء تعافي.

الوردة الثالثة : تفاءل ، فالله معك ، والملائكة يستغفرون لك ، والجنة تنتظرك .

الوردة الرابعة : امسح دموعك بحسن الظن بربك ، واطرد همومك بتذكر نعم الله عليك .

الوردة الخامسة : لا تظن بأن الدنيا كملت لأحد ، فليس على ظهر الأرض من حصل له كل مطلوب ، وسلم من أي كدر .

الوردة السادسة :كون كالنخلة عالية الهمة ، بعيدة عن الأذى ، إذا رميت بالحجارة ألقت رطبها .

الوردة السابعة :هل سمعت أن الحزن يعيد ما فات ، وان الهم يصلح الخطأ ، فلماذا الحزن والهم ؟!

الوردة الثامنة : لا تنتظر المحن والفتن ، بل انتظر الأمن والسلام والعافية إن شاء الله .

الوردة التاسعة : أطفئ نار الحقد من صدرك بعفو عام عن كل من أساء لك من الناس .

الوردة العاشرة : الغسل والوضوء والطيب والسواك والنظام أدوية ناجحة لكل كدر وضيق.