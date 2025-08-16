زهرة لم تراها...الجزء الثالث و الاخير

إلياس
الزهرة الأولى : كون كالنخلة : تقع على الزهور الفواحة والأغصان الرطبة .
الزهرة الثانية : ليس عندك وقت لاكتشاف عيوب الناس ، وجمع أخطائهم .
الزهرة الثالثة : إذا كان الله معك فمن تخاف وإذا كان الله ضدك فمن ترجو ع
الزهرة الرابعة : نار الحسد تأكل الجسد ، وكثرة الغيرة نار مستطيرة.
الزهرة الخامسة : إذا لم تستعد اليوم ، فليس الغد ملكا لك .
الزهرة السادسة : انسحب بسلام من مجالس اللهو والجدل.
الزهرة السابعة : كون بأخلاقك اجمل من البستان .
الزهرة الثامنة : ابذل المعروف فانك اسعد الناس به .
الزهرة التاسعة : دع الخلق للخالق ، والحاسد للموت ، والعدو للنسيان .
الزهرة العاشرة : لذة الحرام بعدها ندم وحسرة وعقاب
