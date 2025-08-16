فاجعة واد الحراش مصرع 18 شخصا

الامين محمد

في حادث مرور مأساوي لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون
بينهم حالتان في حالة حرجة اثر سقوط حافلة لنقل المسافرين
من على جسر إلى مجرى وادي الحراش في الطريق الرابط
بين المحمدية والهواء الجميل ببلدية الحراش شرق العاصمة
و بهذا المصاب الجلل تتقدم ادارة منتدى اللمة
بخالص تعازينا لأهالي الضحايا
متمنينا الشفاء العاجل للجرحى
ربي يرحم ضحايا هذا الحادث و يلهم أهلهم الصبر و السلوان.
و ربي يشافي الجرحى عاجلا يا رب
 
