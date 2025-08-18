ما أصعب خيانة الصديق

حين نحب,, نعطي كل شئ لمن أحببنا...



حين نثق,, نضحي بكل شئ لمن وثقنا به...



ولكن..!





لما الخيانة؟؟؟!!





تعطي كل ماتملك لمن تحب,, وتغفر له كل أخطائه..



تضحي بسعادتك لأجله,, ولا تبخل عليه بشئ..



وفي لحظة يضيع كل الود والحب اللذان بنيتهما طوال سنوات مع من أحببت..



سامحني يا صديقي ولكني لم أستطع أن أغفر لك مافعلته بي..



اعتبرتك قدوة وللأسف خنت ثقتي بك!..



جعلتني أشعر بمدى غبائي لأنني وثقت بك وأحببتك..



خنتني في زمن أصبح فيه الغدر والخيانة شيئاً عادياً للأسف..



سوف أرحل وآخذ قلبي معي..





ولكن تذكر أن الزمان يدور وما تزرعه اليوم, تحصده غداً..



سامحك الله