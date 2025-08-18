هل سيكون للريبورت حقوق ؟!

تطور الفكر البشري بشكل متسارع فأوجد مخترعات لا تطري على بال وأوجدت شركات عالميه برؤس أموال رهيبه لتعمل على التطور التكنلوجي حتى وصلوا إلى اختراع ( الريبورت البشري ) حيث اصبحت هذه الريبورترات تشبه البشر تمامافي الشكل والتفكير والعواطف
وحتى الإحساس بالتذوق واللمس هذا التطور يفتح نقاشًا مستقبليًا حول إمكانية منح الروبوتات حقوقًا شرعية وقانونية، مثل حقوق الزواج والميراث، على غرار حقوق الحيوانات الموجودة حاليًا في بعض الدول. تتخيل أن الأفراد قد يلجؤون إلى تصنيع نسخ روبوتية مطابقة لأحبائهم المتوفين للتغلب على الصدمات النفسية، مما يدفع الدول والهيئات التشريعية إلى إيجاد قوانين لتنظيم هذه العلاقات. هذا النقاش قد يثير جدلاً محتدماً بين مؤيد ومعارض، لكنه سيصبح واقعًا في المستقبل، مدعومًا بالتطورات في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتقدمة.
فهل سيكون في المستقبل للريبوت حقوق مشروعه ؟

نظن تقصد الروبوت.. اذا كان هو مقصدك في نقاشك من رأيي في هذا العالم اللي كثر فيه الزيف و المكر و الخداع توقع كلشي مش غريبة يديرولهم حقوق مادام تقول أنه رجعوهم يحسو بالمشاعر و "قلوبهم مرهفة".
رح حتى يمدولهم حقوق كثر منا كعرب و مسلمين. و سنرى هذا قريبا.
 
