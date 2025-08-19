لندن وما ادراك ما لندن ..

لندن مدينة كبيره وجميله ويتوفر بها جميع الماركات العالميه الأصليه ، هي مدينة جاذبة للسياحه ينزل في مطار هيثرو طائره كل 3 دقائق بطريقه مرتبه ومنظمه والخطاء ممنوع ..
مدينه نظيفه جدا نظافة شوارعها وحدائقها ومحلاتها ومطاعمها تهوس رغم كثافة الحضور فالشوارع مكتضه بالبشر وهي أغلى مدن العالم يكثر فيها ما يسمى بالهوامش أغلبهم من أوروبا الشرقيه وأفريقيا والعرب ..
ورغم حسنها إلا إنها غير آمنه فهي مدينة المجرمون يقتل الإنسان بوسط الشارع امام الكل وفي وضح النهار من اجل ساعته او هاتفه النقال ، هناك لوحات إرشاديه في الشوارع تدعو السواح لعدم مقاومة الحرامي بل أعطه مايريد حفاظا على حياتك ..
ورغم ذلك هي الوجهه الأولى لكل سياح العالم .
اسكورديارد اعلنوا انهم بصدد وضع خطه للحد من تفاحل تلك الجرائم لكن خططهم باءت بالفشل ..
حينما اكون في لندن اترك كل شيء في الشقه من قلم وساعه وأي شيء يعطي الحرامي فرصه للهجوم علي ..
وتبقى لندن هي لندن …
 
