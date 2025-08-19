جديد معكم ,,, مواكب العائدين

السّلام عليكم

معكم حمزة ,,, كاتب و روائي ,,

هذه هي مشاركتي الأولى في منتديات اللمة الجزائرية أردت لها أن تكون مميزة ,, و لكن لن يميزها سوى تواجدكم و تفاعلكم مع مشاركاتنا ,,,

ثم إننا لا نسعى إلا لتقديم كل مفيد ,,,

لأن الكلمة النافعة صدقة قد تنفعنا يوم لا ينفع مال و لا بنون ​