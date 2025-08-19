ام أمينة
👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
التفاعل 18.9K
الجوائز 1.9K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 9,769
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 43
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
صراع بين الفكرة و النبضة .... من يكتب النهاية ؟
حين يتحدث القلب يصمت المنطق
و كأن الكلمات تنبع من مكان لا يعرف القواعد
و حين يتكلم العقل يخفت صوت العاطفة
كأنه يخشى أن يُتهم بالضعف
و بين هذا و ذاك يقف الإنسان ككائن مزدوج
يحمل في صدره نارًا و ماءًا رغبةً و خوفًا إندفاعًا و تروّيًا
القلب يريد أن يعيش اللحظة أن يخطئ و يتعلم
أن يحب بلا شروط أما العقل فهو يكتب سيناريوهات النجاة
يخطط للهروب من الألم و يضع الحواجز أمام كل إندفاع
لكن الحياة لا تنتظر إتفاقهما
فهي تمضي و تختبرنا و تكشف لنا أن أجمل القرارات هي تلك التي وُلدت من عناقٍ صامت بين القلب و العقل
و أنتم ما رأيكم ؟
هل تعتقدون أن القلب و العقل يمكن أن يتفقا دائمًا ؟ أم أن الصراع بينهما جزء لا يتجزأ من طبيعة الإنسان ؟
كيف يمكن للإنسان أن يوازن بين مشاعره و عقله في إتخاذ القرارات المصيرية ؟
هل يمكن أن يكون القلب أذكى من العقل في بعض الأحيان ؟ و كيف ؟
هل تعتقدون أن هناك قرارات يجب أن تُتخذ بالقلب فقط ؟ و أخرى بالعقل فقط ؟ أم أن المزج بينهما دائمًا هو الأفضل ؟
هل تعتقدون أن هناك لحظات في الحياة يجب أن نترك فيها العقل أو القلب يتولى القيادة بالكامل ؟
أنتظر إجاباتكم و تعليقاتكم و ردودكم
شكرا لكم
......
صراع بين الفكرة و النبضة .... من يكتب النهاية ؟
حين يتحدث القلب يصمت المنطق
و كأن الكلمات تنبع من مكان لا يعرف القواعد
و حين يتكلم العقل يخفت صوت العاطفة
كأنه يخشى أن يُتهم بالضعف
و بين هذا و ذاك يقف الإنسان ككائن مزدوج
يحمل في صدره نارًا و ماءًا رغبةً و خوفًا إندفاعًا و تروّيًا
القلب يريد أن يعيش اللحظة أن يخطئ و يتعلم
أن يحب بلا شروط أما العقل فهو يكتب سيناريوهات النجاة
يخطط للهروب من الألم و يضع الحواجز أمام كل إندفاع
لكن الحياة لا تنتظر إتفاقهما
فهي تمضي و تختبرنا و تكشف لنا أن أجمل القرارات هي تلك التي وُلدت من عناقٍ صامت بين القلب و العقل
و أنتم ما رأيكم ؟
هل تعتقدون أن القلب و العقل يمكن أن يتفقا دائمًا ؟ أم أن الصراع بينهما جزء لا يتجزأ من طبيعة الإنسان ؟
كيف يمكن للإنسان أن يوازن بين مشاعره و عقله في إتخاذ القرارات المصيرية ؟
هل يمكن أن يكون القلب أذكى من العقل في بعض الأحيان ؟ و كيف ؟
هل تعتقدون أن هناك قرارات يجب أن تُتخذ بالقلب فقط ؟ و أخرى بالعقل فقط ؟ أم أن المزج بينهما دائمًا هو الأفضل ؟
هل تعتقدون أن هناك لحظات في الحياة يجب أن نترك فيها العقل أو القلب يتولى القيادة بالكامل ؟
أنتظر إجاباتكم و تعليقاتكم و ردودكم
شكرا لكم
......