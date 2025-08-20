هل صحيح الصديق وقت الضيق

إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
التفاعل 33.8K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,085
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 51
حئت اناقش معكم موضوع الصداقة او بالاخص عن صديق
هل يوجد في هذا الزمن صديق او صديقة ؟
هل فعلا نستطيع تكوين صداقات من غير خوف ؟
هل فعلا الصديق يأمن لك اسرارك جميعها ؟
هل فعلا الصديق وقت الضيق ؟
نبحث فعلا عن الصديق على حسب معنى هذه الكلمة
لكن هل يوجود فعلا ؟
هل يوجد في هذا الزمن صديق او صديقة ؟
هل فعلا نستطيع تكوين صداقات من غير خوف ؟
هل فعلا الصديق يأمن لك اسرارك جميعها ؟
هل فعلا الصديق وقت الضيق ؟
نبحث فعلا عن الصديق على حسب معنى هذه الكلمة
لكن هل يوجود فعلا ؟