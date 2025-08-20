هل صحيح الصديق وقت الضيق

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
حئت اناقش معكم موضوع الصداقة او بالاخص عن صديق
هل يوجد في هذا الزمن صديق او صديقة ؟
هل فعلا نستطيع تكوين صداقات من غير خوف ؟
هل فعلا الصديق يأمن لك اسرارك جميعها ؟
هل فعلا الصديق وقت الضيق ؟
نبحث فعلا عن الصديق على حسب معنى هذه الكلمة
لكن هل يوجود فعلا ؟
 
لي عودة ...
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

ه
  • مغلق
  • مقال مقال
الصديق وقت الضيق ( بالصور )
المشاركات
17
المشاهدات
2K
سلافة
س
A
  • مغلق
الصديق وقت الضيق .... هدية الى kamely ...
المشاركات
5
المشاهدات
640
faiza34
F
M
  • مغلق
الصديق في وقت الضيق
المشاركات
6
المشاهدات
783
أميرة الحسن
أ
العودة
Top Bottom