هل صحيح الصديق وقت الضيق

حئت اناقش معكم موضوع الصداقة او بالاخص عن صديق

هل يوجد في هذا الزمن صديق او صديقة ؟

هل فعلا نستطيع تكوين صداقات من غير خوف ؟

هل فعلا الصديق يأمن لك اسرارك جميعها ؟

هل فعلا الصديق وقت الضيق ؟

نبحث فعلا عن الصديق على حسب معنى هذه الكلمة

لكن هل يوجود فعلا ؟