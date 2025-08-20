ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الأسواق الجزائرية في مفترق الطرق ... إصلاح أم استمرار الفوضى ؟
تُعدّ الأسواق و المحلات التجارية في الجزائر من أبرز مكونات الحياة الإقتصادية و الإجتماعية
حيث تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع و الخدمات و تنشيط الحركة التجارية داخل المدن و القرى
فهي تجمع بين الطابع التقليدي الذي يعكس الهوية الثقافية و الطابع العصري الذي يواكب تطورات السوق العالمية
من جهة تُسهم هذه الفضاءات في خلق فرص عمل و توفير المنتجات المحلية و تعزيز التواصل بين أفراد المجتمعو من جهة أخرى تواجه تحديات مثل ضعف التنظيم و غياب الرقابة و تفاوت الأسعار
مما يستدعي تطوير هذا القطاع بشكل يضمن الجودة و العدالة و الإستدامة
و بين الإيجابيات و السلبيات يبقى السوق الجزائري مجالًا خصبًا للتطوير إذا ما تم توجيهه برؤية إقتصادية و إجتماعية متكاملة
و أنتم ما رأيكم ؟
هل ترون أن الأسواق التقليدية ما زالت تحتفظ بمكانتها في ظل إنتشار المراكز التجارية الكبرى ؟
ما الذي يبحث عنه المستهلك الجزائري أكثر السعر أو الجودة أم العلامة التجارية ؟
هل يمكن للتجارة الإلكترونية أن تُهدد مستقبل المحلات و الأسواق التقليدية ؟
هل الرقابة على الأسعار و الجودة في المحلات التجارية كافية ؟
هل أنتم مع أم ضد المنتجات المستوردة ؟
هل تحسنت جودة المنتوجات المحلية مقارنة بالسنوات السابقة ؟
أنتظر إجاباتكم آرائكم تعليقاتكم و ردودكم
شكرا لكم
......
