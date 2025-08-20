الأسواق الجزائرية في مفترق الطرق ... إصلاح أم استمرار الفوضى ؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


الأسواق الجزائرية في مفترق الطرق ... إصلاح أم استمرار الفوضى ؟

تُعدّ الأسواق و المحلات التجارية في الجزائر من أبرز مكونات الحياة الإقتصادية و الإجتماعية

حيث تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع و الخدمات و تنشيط الحركة التجارية داخل المدن و القرى

فهي تجمع بين الطابع التقليدي الذي يعكس الهوية الثقافية و الطابع العصري الذي يواكب تطورات السوق العالمية

من جهة تُسهم هذه الفضاءات في خلق فرص عمل و توفير المنتجات المحلية و تعزيز التواصل بين أفراد المجتمعو من جهة أخرى تواجه تحديات مثل ضعف التنظيم و غياب الرقابة و تفاوت الأسعار


مما يستدعي تطوير هذا القطاع بشكل يضمن الجودة و العدالة و الإستدامة

و بين الإيجابيات و السلبيات يبقى السوق الجزائري مجالًا خصبًا للتطوير إذا ما تم توجيهه برؤية إقتصادية و إجتماعية متكاملة

و أنتم ما رأيكم ؟

هل ترون أن الأسواق التقليدية ما زالت تحتفظ بمكانتها في ظل إنتشار المراكز التجارية الكبرى ؟

ما الذي يبحث عنه المستهلك الجزائري أكثر السعر أو الجودة أم العلامة التجارية ؟

هل يمكن للتجارة الإلكترونية أن تُهدد مستقبل المحلات و الأسواق التقليدية ؟

هل الرقابة على الأسعار و الجودة في المحلات التجارية كافية ؟

هل أنتم مع أم ضد المنتجات المستوردة ؟

هل تحسنت جودة المنتوجات المحلية مقارنة بالسنوات السابقة ؟

أنتظر إجاباتكم آرائكم تعليقاتكم و ردودكم

شكرا لكم

......
 
السوق الجزائري ليس بمنأى عن الأسواق العالميه فما كان هناك سيرى هنا طال الوقت ام قصر فالعالم اصبح كأنهم في مدينه واحده وسيكون كل شيء عن طريق التكنولوجيا لسهولتها ويسرها ، اما المحلات الشعبية ذات المقتنيات القديمه فلها ناسها وزبائنها .. لكنها لن تنافس الحداثه ولن تدوم كثيرا …
شكرا .
 
