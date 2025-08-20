السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الأسواق الجزائرية في مفترق الطرق ... إصلاح أم استمرار الفوضى ؟









تُعدّ الأسواق و المحلات التجارية في الجزائر من أبرز مكونات الحياة الإقتصادية و الإجتماعية



حيث تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع و الخدمات و تنشيط الحركة التجارية داخل المدن و القرى

فهي تجمع بين الطابع التقليدي الذي يعكس الهوية الثقافية و الطابع العصري الذي يواكب تطورات السوق العالمية







من جهة تُسهم هذه الفضاءات في خلق فرص عمل و توفير المنتجات المحلية و تعزيز التواصل بين أفراد المجتمعو من جهة أخرى تواجه تحديات مثل ضعف التنظيم و غياب الرقابة و تفاوت الأسعار