اشغال يدوية لطفلك

السلام عليكم
جبتلكم فكرة جميلة للعب مع طفلك وتصفية ذهنه
وهذه الطريقة ممكن اللعب بها جماعية وحتى الكبار
اتمنى ان تنال اعجابكم
ماعليك الا رسم أو أخذ صور من كتاب
وتجعل لها ثقوب لجعل أصابعك كأنها أطراف أو لحيوانات كذالك
لك التصميم
