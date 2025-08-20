اشغال يدوية لطفلك

السلام عليكم

جبتلكم فكرة جميلة للعب مع طفلك وتصفية ذهنه
وهذه الطريقة ممكن اللعب بها جماعية وحتى الكبار
اتمنى ان تنال اعجابكم

ماعليك الا رسم أو أخذ صور من كتاب
وتجعل لها ثقوب لجعل أصابعك كأنها أطراف أو لحيوانات كذالك
لك التصميم

133b53f2a7590648a10f5103563d2b66.webp
49f11641af6c7be3c56658dda148b2dc.webp
006e2f2ab6ba34df3d25dc4a8b27554a.webp
e5e158d22112606b09d0a643cb3b813f.webp
6466d776de9ee19f68c515c15f6ed38c.webp
48a4498f996d2c370efaf23da9783d1e.webp
0a36800f11ae95229b91a3501f12c782.webp
458992cf621362b4456998a0b6d4d7a8.webp
0b6dd18aed6cfe4fa03e0fe62dcc19ea.webp
 
