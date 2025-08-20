Oktavio_hinda
سؤال للتفكير
إذا كان عندك آلة زمن
تحب ترجع للماضي ولا تسافر للمستقبل؟
واذا رجعت للماضي واش كنت راح تغير فيه
واذا سافرت للمستقبل لما ترجع للماضي واش راح تصحح أمور ممكن راح تدمر مستقبلا
هيا اسرحو بافكاركم
