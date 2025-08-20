سؤال

سؤال للتفكير


إذا كان عندك آلة زمن

تحب ترجع للماضي ولا تسافر للمستقبل؟

واذا رجعت للماضي واش كنت راح تغير فيه

واذا سافرت للمستقبل لما ترجع للماضي واش راح تصحح أمور ممكن راح تدمر مستقبلا


هيا اسرحو بافكاركم
 
