لا تحسن الظن إلى حد الغباء، ولا تسئ الظنّ حد الوسوسة، وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية.
*لا ترهق نفسك بالرد على أناس يحملون خللا في الأسلوب.
*لا شيء يحدث أو يقال صدفة، والفطين هو من تعلم وإستفاد.
*توقع الأسوأ دائما ولا تؤمن بمن يعاني بك، لأنه حتما سيضرك.
*ترفع عمن لا تخدمك شخصياتهم، فأنت لم تخلق لترضي الأخرين.
*تعود على نفسك وإكتفي بها، ولا تكن تابعا لأي كان فلست تدري أيّ طاقة ستبث فيك.
*لا تتملق من أحجل أن تعيش وتحيا ولتكمن صاحب مبادئ.
*أن تصل متأخّرا أفضل لك بكثير من أن تصل عبر طرق ملتوية تتلخّص في المجاملات والكذب.
*أقنع نفسك بأن تبقى وحيدا فالصّحبة السّيئة كالسّرطان تنخر الجسم وقبله العقل.
