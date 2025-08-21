معلومات خفيفة عن الأكل و الطعام

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
معلومات خفيفة عن الاكل والطعام !

164126287192298816.jpg




اطلق اسم الساندويتش نسبة الى الإيرل الرابع ساندويش 1718 - 1792( الإيرل هو لقب انجليزي ادنى من مركيز وارفع من فيكونت ) ,,






حيث كانت تقدم له الوجبات الخفيفة حتى لا يضطر الى الإبتعاد عن مائدة القمار .



اخترع الأمريكي فرانك إيبرسون من كاليفورنيا حلوى المصاص عام 1905م عندما كان عمره 11 عاماً .



اخترعت رقائق البطاطا المقلية عام 1853 م في مدينة ساراتوغا سيرينغز على يد رئيس الطهاة جورج كروم ، وقد اعدها كنوع من الإستهزاء بشكوى احد زبائنه بأن البطاطا المقلية التي يحضرها كانت سميكة .



بما ان الهنود لا يتناولون لحم البقر ، فقد قامت مطاعم ماكدونالدز في مدينة نيودلهي بصنع شطائرها من لحم الخرفان .



تحتوي الشوكولاته على مادة الفنيل إيثلامين التي يعتقد بأنها تشبه الى حد كبير المادة الطبيعية التي يفرزها الجسم عندما يشعر الشخص بالحب .



تم اختراع الهامبرغر عام 1900 م حيث قام لويس لاسين بفرم اللحم ، وشيه ، ثم وضعه بين قطعتين من خبز للتوست .



عندما يتم تناول العسل فأنه يدخل مجرى الدم بعد 20 دقيقة من تناوله .



في تقاليد الطعام الصينية القديمة يتم تقديم الحساء آخر شيء حتى تسبح فيه قطع لحم البط وتهضم .



نصح احد الكتاب المختصين في الإتيكيت النساء في الأربعينيات من القرن التاسع عشر بأن يمسحن الفم بمنديل المائدة ، ولكنه منعهن من مسح انوفهن به .



يستطيع مطعم بكين في الصين ان يخدم 9000 شخص بنفس الوقت .



يعتبر الأرز الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية .



يقال ان الفضل في اختراع المايونيز يعود الى رئيس الطهاة الدوق دو ريشليو عام 1756 م ، فبينما كان الدوق يهزم الإنجليز في ميناء ماهون ،قام رئيس الطهاة بإعداد وليمة النصر والتي احتوت على صلصة مكونة من الكريمة والبيض . ولكن عندما اكتشف رئيس الطهاة ان الكريمة غير متوفرة في مطبخه قام بإستبدال الكريمة بزيت الزيتون ، وهكذا نشأت وصفة جديدة اطلق عليها رئيس الطهاة اسم (( ماهونيز )) احتفاءاً بالنصر. ^_^
 

المواضيع المشابهة

faith8
معلومات خفيفة و سريعة عن القران...
المشاركات
15
المشاهدات
1K
faith8
faith8
العودة
Top Bottom