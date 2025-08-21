معلومات خفيفة عن الأكل و الطعام

إلياس
معلومات خفيفة عن الاكل والطعام !
اطلق اسم الساندويتش نسبة الى الإيرل الرابع ساندويش 1718 - 1792( الإيرل هو لقب انجليزي ادنى من مركيز وارفع من فيكونت ) ,,
حيث كانت تقدم له الوجبات الخفيفة حتى لا يضطر الى الإبتعاد عن مائدة القمار .
اخترع الأمريكي فرانك إيبرسون من كاليفورنيا حلوى المصاص عام 1905م عندما كان عمره 11 عاماً .
اخترعت رقائق البطاطا المقلية عام 1853 م في مدينة ساراتوغا سيرينغز على يد رئيس الطهاة جورج كروم ، وقد اعدها كنوع من الإستهزاء بشكوى احد زبائنه بأن البطاطا المقلية التي يحضرها كانت سميكة .
بما ان الهنود لا يتناولون لحم البقر ، فقد قامت مطاعم ماكدونالدز في مدينة نيودلهي بصنع شطائرها من لحم الخرفان .
تحتوي الشوكولاته على مادة الفنيل إيثلامين التي يعتقد بأنها تشبه الى حد كبير المادة الطبيعية التي يفرزها الجسم عندما يشعر الشخص بالحب .
تم اختراع الهامبرغر عام 1900 م حيث قام لويس لاسين بفرم اللحم ، وشيه ، ثم وضعه بين قطعتين من خبز للتوست .
عندما يتم تناول العسل فأنه يدخل مجرى الدم بعد 20 دقيقة من تناوله .
في تقاليد الطعام الصينية القديمة يتم تقديم الحساء آخر شيء حتى تسبح فيه قطع لحم البط وتهضم .
نصح احد الكتاب المختصين في الإتيكيت النساء في الأربعينيات من القرن التاسع عشر بأن يمسحن الفم بمنديل المائدة ، ولكنه منعهن من مسح انوفهن به .
يستطيع مطعم بكين في الصين ان يخدم 9000 شخص بنفس الوقت .
يعتبر الأرز الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية .
يقال ان الفضل في اختراع المايونيز يعود الى رئيس الطهاة الدوق دو ريشليو عام 1756 م ، فبينما كان الدوق يهزم الإنجليز في ميناء ماهون ،قام رئيس الطهاة بإعداد وليمة النصر والتي احتوت على صلصة مكونة من الكريمة والبيض . ولكن عندما اكتشف رئيس الطهاة ان الكريمة غير متوفرة في مطبخه قام بإستبدال الكريمة بزيت الزيتون ، وهكذا نشأت وصفة جديدة اطلق عليها رئيس الطهاة اسم (( ماهونيز )) احتفاءاً بالنصر. ^_^
