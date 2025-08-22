أمراض ناجمة عن استخدام الكمبيوتر

يعاني الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في العمل على الكومبيوتر من اضطرابات في الجهاز العضلي الهيكلي، أبرزها تنكس العظام وتشنجات العضلات.



يقول الدكتور إيليا ميخالينكو، رئيس قسم العلاج الطبيعي والتمارين العلاجية:



"قد يؤدي هذا النوع من العمل إلى الإصابة بأمراض مختلفة في الجهاز العضلي الهيكلي. فعلى سبيل المثال، يؤدي البقاء في وضعية ثابتة لفترات طويلة، لا سيما مع انحناء الرأس إلى الأمام، إلى زيادة الحمل على العمود الفقري العنقي والقطني، مما يعيق تدفق الدم، ويتسبب في تنكس الأقراص الفقرية وانضغاط الأعصاب، وقد يؤدي إلى الإصابة بتنكس العظام أو الفتق".



وأضاف: "نتيجة للتوتر المستمر في اليد أثناء استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، قد يتعرض العصب المتوسط في الرسغ للضغط، ما يسبب ألماً وخدرا في الأصابع وضعفا في قوة اليد، ويؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي".







ويتابع قائلا: "إن الجلوس في وضعية غير صحيحة لفترات طويلة يؤدي إلى توتر دائم في عضلات الرقبة والكتفين والظهر، ما يسبب ألماً مزمناً، ويحد من القدرة على الحركة، وقد يفضي إلى تشنجات عضلية ومتلازمة اللفافة العضلية".



ويوصي الدكتور ميخالينكو بضرورة تنظيم بيئة العمل المكتبي بالشكل الصحيح، وذلك عبر:







اختيار كرسي بارتفاع مناسب.

ضبط الشاشة لتكون في مستوى العين.

استخدام حامل مخصص للمعصم.

أخذ فترات استراحة منتظمة كل 30 إلى 60 دقيقة، تتضمن بعض تمارين الإحماء الخفيفة.