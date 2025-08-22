حلوة زمان الوردة

Oktavio_hinda
السلام عليكم
اليوم وانا نحوس في علبة طوابع الحلويات لقيت طابع الوردة واكيد كل بيت جزائري عندو هذ الطابع
هذ الحلوة سهلة ومقاديرها متواجدة في كل وقت وفي كل دار وبنينة وتتقؤمش تاكليها مع الشاي أو قهوة حليب أو وحدها بنييييينة
نبداو بالمقادير
01 حبية بيض
نص كاس حليب والباقي ماء
كأس ونصف فرينة
كيس فاني أو ملعقة صغيرة من الفاني
القليل من الملح
طريقة التحضير
في إناء حبة بيض والثاني نخلطهم مليح نضيف نصف كاس حليب ونصف الآخر نكملو بالماء يعني كاس حليب وماء نخلط مليح ونضيف كاس ونص فرينة نخلطها ويكون الخليط ثقيل شوي على الكراب
نحط الزيت في مقلة يسخن ونحط فيه المول كي يسخن ناخذ المول ونحطه في العجين ومالازمش دخليه كامل حتى للجانب برك ونرجع للمقلة وبواسطة فرشات تساعدي باه تخرجي المول وتبقى الحلوة تتقلى لما يرجع لونها ذهبي نحيها من المقلة ونكمل بقية العجين
كي نكمل نعسلها
وشهية طيبة
