توثيق ذكريات صغيرة للطفل ...

من أجمل ما نملكه هي تلك اللحظات الصغيرة التي تكبر معنا وتبقى في قلوبنا
لهذا أحببت أن أوثق بعض الذكريات لطفلي… صور وأشياء بسيطة لكنها تحمل قيمة لا تُقدّر
~ و بما أنه الان أصبح الهاتف موجود و كل الوسائل متوفرة ومادام يوجد قليل من الوقت وشغف التصوير موجود ففكرت في أخد بعض الصور لأشياء طفلي بإذن الله ليسا هوسا و إنما للإحتفاظ بذكريات دافئة
لذلك أشجع كل أم وأب أن يحتفظوا بهذه اللحظات الثمينة مع أطفالهم، فالتقاط صورة أو حفظ غرض صغير قد يصبح أجمل ذكرى في المستقبل
الحمد لله على هذه النعمة، وأسأل الله أن يحفظ أطفالنا جميعًا ويرزق كل من يتمنى الذرية الصالحة
" لم يبقى الكثير لنلتقي إن شاء الله يكتب لنا اللقاء و أنت في صحة و عافية "
لهذه اللاصقة طبية قصة !!
إن شاء الله إذا إكتمل اللقاء وكنت في صحة وعافية سنروي قصتنا ...
لا تنسوني من صالح دعائكم
ولكم بالمثل .