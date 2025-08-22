توثيق ذكريات صغيرة للطفل ...

من أجمل ما نملكه هي تلك اللحظات الصغيرة التي تكبر معنا وتبقى في قلوبنا 🤍
لهذا أحببت أن أوثق بعض الذكريات لطفلي… صور وأشياء بسيطة لكنها تحمل قيمة لا تُقدّر 🌿✨


~ و بما أنه الان أصبح الهاتف موجود و كل الوسائل متوفرة ومادام يوجد قليل من الوقت وشغف التصوير موجود ففكرت في أخد بعض الصور لأشياء طفلي بإذن الله ليسا هوسا و إنما للإحتفاظ بذكريات دافئة 🪹

لذلك أشجع كل أم وأب أن يحتفظوا بهذه اللحظات الثمينة مع أطفالهم، فالتقاط صورة أو حفظ غرض صغير قد يصبح أجمل ذكرى في المستقبل 📸💫
الحمد لله على هذه النعمة، وأسأل الله أن يحفظ أطفالنا جميعًا ويرزق كل من يتمنى الذرية الصالحة 🤲💙
" لم يبقى الكثير لنلتقي إن شاء الله يكتب لنا اللقاء و أنت في صحة و عافية ❤️ "

Picsart_25-05-13_16-26-43-127.webp
IMG_20250515_141212.webp
Picsart_25-08-02_15-37-34-750.webp
Picsart_25-08-02_15-43-36-733.webp
Picsart_25-08-03_14-40-59-403.webp
Picsart_25-08-03_14-38-20-610.webp
Picsart_25-08-03_14-39-23-786.webp
IMG_20250513_131155.webp
Picsart_25-08-03_14-45-14-223.webp
Picsart_25-08-02_15-42-24-204.webp
Picsart_25-08-02_15-39-29-591.webp



لهذه اللاصقة طبية قصة !!
إن شاء الله إذا إكتمل اللقاء وكنت في صحة وعافية سنروي قصتنا ...🤲


Picsart_25-08-02_15-40-17-093.webp


لا تنسوني من صالح دعائكم
ولكم بالمثل .
 
بسم الله ماشاء الله
فكرة جميلة جدا و مميزة
ربي يتمملك حملك بخيب و تفرحي بصغيرك بين يديك
 
ماشاء الله اللهم بارك
أنا ايضا أحب التصوير والاحتفاظ بالذكريات
سرّني موضوعك كثيرا
وربي يزرقك وقفة ساهلة وولادة ميسرة وانت وطفلك بصحة وعافية
 
ما شاء الله ربي يتمم حملك و يرزقك لذة احتضان البيبي الجميل و هو بصحة و سلامة..
بالفعل والله اللحظات جميلة جدا و توثيقها أيضا مفيد للصغار..
ربي يرزق كل مشتاق يا رب
 
