مثل وحكاية

جا في بالي موضوع الامثال وقلت اكيد كل مثل وراه حكاية

اخترت لكم مثل واكيد معظمكم صرالو شي ينطبق عليه هذا المثل الا وهو:

" الي مايعرفك يجهلك"

حبيت كل واحد يدخل ويكون صراتلو قصة ينطبق عليها هذا المثل

في العمل مع الجيران أو أي واحد ماكنتش تعرفو أو مكانش يعرفك