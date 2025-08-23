مثل وحكاية

Oktavio_hinda
السلام عليكم
جا في بالي موضوع الامثال وقلت اكيد كل مثل وراه حكاية
اخترت لكم مثل واكيد معظمكم صرالو شي ينطبق عليه هذا المثل الا وهو:
" الي مايعرفك يجهلك"
حبيت كل واحد يدخل ويكون صراتلو قصة ينطبق عليها هذا المثل
في العمل مع الجيران أو أي واحد ماكنتش تعرفو أو مكانش يعرفك
نبدا انا بحكاية صرات لأخي
انا كيما تعرفو كامل نسكن وسط العاصمة عندي اخي وقتها كان تخرج من الجامعة وحط ملف باه يخدم في إذاعة البهجة وقتها كان كان عندو لقاء مع إدارة الإذاعة باه يتوظف
وذاك الوقت عندو صديق الطفولة ووليد حومة عنده طاكسي فون وقتها كانو بزاف
كان دائما بعد المغرب في السهرة يروح يساعد صديقه يشدلو طاكسي فون فليل لانو مكانش يثيق في حتى واحد
مرة وخويا قاعد قدام لاكاس الي يدخل يهدر يحاسبو وقتها الدقيقة بسبعين دورو هههههه دينار ين
دخل واحد تكلم فالهاتف وخرج قالو خويا خلص هذاك الشخص قالو ماهدرتش الحصول قوى النقاش معاه خويا حلف عليه مايخرج غلق باب الطاكسي فون وقالو تخلص باه تخرج
ناض السيد يعيط خويا اتصل بصاحب المحل وحكالو قالو خلاص خليه يروح موالف يجي يهدر باطل ونتا ماتزيدش تخليه يدخل
خويا حاوزو بعد ماكمل رجع لدار ورقد
الصباح راح للقاء مع إدارة البهجة للوظيفة
دخل لقاعة اجتماع لقى المدير وبعض المسؤولين والمفاجئة أنه المدير طلع السيد الي ماخلصش هههههههه خويا قال خلاص الوظيفة راحت ههههه
بعد المقابلة قبلوه وعمل في اذاعة البهجة
ونتوماااانتظر حكاياتكم
