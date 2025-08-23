الطفل بين اللهجة واللغة

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم ، أرجو من الجميع المشاركة في إثراء الموضوع
موضوعنا اليوم هو عن الطفل والتفريق في الكتابة بين الضاد والظاء، وبين الدال والذال
نجد الفتى متأثرا بلهجته . مثلا في قسنطينة لا ينطقون(ظ، وذ) أبداااااا لا يقولون ذيب، بل ديب، فبدلا من أن ينطق في اللغة ذئب، يقول دئب ويكتبها كما ينطقها. وبالنسبة للظاء، يقولون: طاحت الضلمة، يعني حل الظلام، فينطقها في اللغة حل الضلام وبكتبها بالضاد. وبما أن الأستاذ ابن بيئته كالطفل تماما فإنه إن لم يجتهد في نقل المعلومة وطريقة النطق للطفل صحيخة فليس عليه أن يلومه إذا أخطأ في الإملاء.
نعود إلى السطر: في خنشلة لا ينطقون الضاد أبدا، فكل الكلمات بالتي في ها (ض) ينطقها بالظاء. يقولون : نظربك، مظمونة. وقس على ذلك مع تحيات 🍅
 
توقيع طمطومة مصطفى
لإتقان مخارج الحروف، شخصيًا أنصح بالحلقات القرآنية، فهي التي تروض اللسان على النطق الصحيح والوصول إلى المخرج الحقيقي للحرف.

بالنسبة لي، كوني كنتُ مدرسة في المدارس القرآنية، ما أركز عليه الآن مع ابنتي هو نطقها حين تحفظ وتتلقى من القرآن الكريم لفظًا صحيحًا بالمخارج، حتى في نصوص اللغة العربية، وهذا الأهم بنظري.
أمّا كلُهجاتنا العامية، فهي في النهاية مكسَّرة.مشكورة طمطومة على الموضوع

.
 
توقيع سحائب الشوق
الطفل يكتب كما ينطق متأثرًا بلهجته و المعلم مسؤول عن تصحيح النطق
و أُساند أختي @سحائب الشوق في ردها القرآن يُساعد في ترسيخ النطق السليم عبر التلاوة و التجويد

مشكورة على هذا الموضوع المهم
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

G
مقارنة بين اللهجة الجزائرية و لهجتنا في بلادي
المشاركات
2
المشاهدات
799
greencity
G
ش
الطفل بين دوامة العنف وسوء التربية
المشاركات
0
المشاهدات
547
شمس الدين6
ش
العودة
Top Bottom