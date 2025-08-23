أطفالنا .. بين براءة الماضي وضياع الحاضر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخيرات والمسرات

عساكم بخير يارب



حبيت في هذا الموضوع نحكو على الفرق بيننا كي كنا حنا صغار وبين اولادنا واخوتنا تع هذا الجيل ..



بكري كي كنا صغار ، حياتنا كلها كانت عبارة عن بساطة وعفوية ، نوضو بكري الصباح ، نروحو للمدرسة ، نرجعو نلعبو فالزنقة ألعاب جماعية مع ولاد الحومة : نلعبو غميضة.. المطاردة .. نيبلي.. البنات يلعبو بالدمى والعشّة ، حتى الألعاب البلاستيكية ولا الكروسة الحديدية كنا نشوفوهم كنز ..



بلا ما ننساو الرسوم المتحركة لي كنا نشوفوها غير في وقتها ( سبيستون قناة شباب المستقبل ، سالي ، الكابتن ماجد

.. ) وكنا نتعلمو قيم: الصداقة ، التعاون ، الشجاعة ، العائلة كانت ديما حاضرة : الأم تراقب ، الأب ينصح ، الجدة تحكيلنا حكايات زمان .



أما الان تغيرت الأمور بزااااااف ، اليوم الطفل عندو تلفون ولا تابلات من صغرو ، يفتح الانترنت وحدو بلا أي قيود ، الألعاب ما قعدتش حركية كلها إليكترونية ، يجلس بااساعات بلا ما يتحرك .

حتى التواصل مع العائلة ولا المجتمع الخارجي نقص بزاف ، كل واحد فالعالم تاعو ، وبالتالي بزاف اولاد ولاو منعزلين وميعرفوش يعبروا ، وهذا خلى بزاف أمراض تنتشر كيما التوحد ، ضعف التركيز وحتى السمنة اصبحت منتشرة بكثرة عند الاطفال .



السؤال لي يطيح نفسو :

واش هو السبب الحقيقي ؟ التكنولوجيا في حد ذاتها ولا انعدام رقابة الاولياء ؟



كيفاه نقدرو نوازنو بين التفتح على العالم الرقمي وحماية براءة الطفولة ؟



واش رايكم: طفولتنا كانت أصح وأفضل ؟ ولا كل جيل عندو ميزاتو وعيوبو ؟



إليكم الخط ​