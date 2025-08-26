إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
التفاعل 34K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,183
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 51
مختارات مما قيل عن الظلم :
*صرخة المظلوم أمضى من سيف الظالم.
*إذا وقع الظلم عليً فلا خطوط حمرٌ لدي.
*السكوت عن الظلم تواطؤ والقبول به جريمة وذل.
*الظلم لعنة تتفشى في الأقوام التي تعجز عن التمييز بين الكرامة والاهانة .
*الظلم وقود الثورة.
*الظلم رجس والظالمين حمقى والمظلوم بركان لا بد لغضبه أن يحل.
*خيط الظلم قصير ولا بد للمظلوم أن يحرقه.
*إذا كان الظالم يتنعم بالمسروق فإن المظلوم يتنعم بلحظة الانتصار.
*الظالم أجبن البشر وإن تكدست حوله ركام من الطحالب البشرية.
*غزارة الظلم بداية الطريق لجفاف الظالم .
*صرخة المظلوم مطرقة تدك سندان الظالمين.
*الظالم ينظر إلى جيب المظلوم أما المظلوم فينظر إلى رقبة الظالم.
*بيت الظلم وعاء من نار وبيت الظالم صرح من جماجم الأبرياء.
*إذا كان الظالم يسبح بالدماء فإن المظلوم يخيط حبل المشنقة.
*صوت الحق مرارة للظالم وقوة الحقيقة لعنة للباطل.
*صرخة المظلوم أمضى من سيف الظالم.
*إذا وقع الظلم عليً فلا خطوط حمرٌ لدي.
*السكوت عن الظلم تواطؤ والقبول به جريمة وذل.
*الظلم لعنة تتفشى في الأقوام التي تعجز عن التمييز بين الكرامة والاهانة .
*الظلم وقود الثورة.
*الظلم رجس والظالمين حمقى والمظلوم بركان لا بد لغضبه أن يحل.
*خيط الظلم قصير ولا بد للمظلوم أن يحرقه.
*إذا كان الظالم يتنعم بالمسروق فإن المظلوم يتنعم بلحظة الانتصار.
*الظالم أجبن البشر وإن تكدست حوله ركام من الطحالب البشرية.
*غزارة الظلم بداية الطريق لجفاف الظالم .
*صرخة المظلوم مطرقة تدك سندان الظالمين.
*الظالم ينظر إلى جيب المظلوم أما المظلوم فينظر إلى رقبة الظالم.
*بيت الظلم وعاء من نار وبيت الظالم صرح من جماجم الأبرياء.
*إذا كان الظالم يسبح بالدماء فإن المظلوم يخيط حبل المشنقة.
*صوت الحق مرارة للظالم وقوة الحقيقة لعنة للباطل.