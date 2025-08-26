مختارات مما قيل عن الظلم :



*صرخة المظلوم أمضى من سيف الظالم.

*إذا وقع الظلم عليً فلا خطوط حمرٌ لدي.

*السكوت عن الظلم تواطؤ والقبول به جريمة وذل.

*الظلم لعنة تتفشى في الأقوام التي تعجز عن التمييز بين الكرامة والاهانة .

*الظلم وقود الثورة.

*الظلم رجس والظالمين حمقى والمظلوم بركان لا بد لغضبه أن يحل.

*خيط الظلم قصير ولا بد للمظلوم أن يحرقه.

*إذا كان الظالم يتنعم بالمسروق فإن المظلوم يتنعم بلحظة الانتصار.

*الظالم أجبن البشر وإن تكدست حوله ركام من الطحالب البشرية.

*غزارة الظلم بداية الطريق لجفاف الظالم .

*صرخة المظلوم مطرقة تدك سندان الظالمين.

*الظالم ينظر إلى جيب المظلوم أما المظلوم فينظر إلى رقبة الظالم.

*بيت الظلم وعاء من نار وبيت الظالم صرح من جماجم الأبرياء.

*إذا كان الظالم يسبح بالدماء فإن المظلوم يخيط حبل المشنقة.

*صوت الحق مرارة للظالم وقوة الحقيقة لعنة للباطل.