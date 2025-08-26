استغفر الله تكون أغنى الناس

هناك آية في القرآن الكريم, ربما نقرأها كثيراً ولكن لا نلقي لها بالاً,



وهي قوله تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)



فكثرة الإستغفار فيها إدرار للخير من عند الله ومنها الأموال التي يلهث وراءها الناس جميعاً,



ومعظمهم لا يعرفون أنه في التقرب من الله وكثرة الإستغفار يكون الرزق الوفير بإذن الله,



وهذا حديث للرسول يؤكد على ذلك, حيث قال (عليه الصلاة والسلام):



( من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب)



وقالت عائشة رضي الله عنها: (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً),



وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار,



فأسأل الله عز وجل أن نكون من المستغفرين دائماً,



أستغفر الله لي ولكم ونعود بالله من شرور انفسنا



لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين