اين هو المحتوى الالكتروني الجزائري ؟!!!

للحرف والمهارات

محتوى جزائري تعليمي وتدريبيمفقود هزيل محدود على مواقع الانترنت.لابد انكم بحثتم عن شيء ما في عالم الانترنت اما معلومات ومقالات صور وفيديوهات طرق وكيفيات راجين ان يكون المحتوى جزائري مع الوقت تجدون انفسكم منغمسون في فيديوهات غزيرة مجبرين على محاولة فهم لهجة هذه ولكنة ذاك لناشري محتوى من بلدان اخرى وسرعانما تملون او تحبطون بسبب غزارة المعلومات لكن للاسف غير المستوعبة لغويا خاصة مع اختلاف المسميات والماركات والعملات والمناطق واختلاف طرق العيش والتفكير...الخحصل معي اكثر من مرة اجد نفسي مرغما على محاولة فهم المتحدث بدل التركيز على غايتي وبحثي بالرغم من جودته والجهد المشكور لصاحبه والنية بالنفع والنصح مهما كان البلد الذي ينتمي لا يهم المصدر في الاخير مايهم هو المحتوى المتنوع والكثيف والمتجدد الا انه يحز في النفس ان نجد في الجهة المقابلة المحتوى الجزائري الالكتروني هزيل ونادر وغالبا معدوم ولا ادري الى اي سبب يرجع هذا الغياب والانكماش والامتناع عن نشر محتوى الكتروني جزائري 100% مفهوم ومتوفر وقريب.مارايكم هل واجهتم هذه المشكلة والى ما تعزون الاسباب؟