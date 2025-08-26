كيف ننمي في الطفل حب المطالعة

قسم سلوك الاطفال نحو الكتب في مرحلة ما قبل الدراسة الى عدة مراحل

1 ـ مرحلة التناول باليد:

وذلك في العام الاول من حياة الطفل وفي هذه المرحلة يظهر الطفل اهتماما بالكتب فيضعها في فمه وينزع الورق ويمزقه ولكي نتيح للطفل فرصة اكتساب هذه السمة يمكن ان نضع بين يديه اوراقا من مجلات قديمة ويحسن ان تكون صورها ملونة لجذب اهتمام الطفل



2 ـ مرحلة الاشارة للصور:

عندما يبلغ الطفل الشهر الخامس عشر من العمر ينشأ لديه اهتمام شديد بصور الكتب وهنا تؤدي الام دورا هاما حيث تقوم بتقليب صور الكتاب امام ناظري طفلها لتشبع لديه هذا الاهتمام.

3 ـ مرحلة تسمية الاشياء:

وتكون في بداية الشهر الثامن عشر من عمر الطفل فيبدأ الطفل في استعمال كلمات نابعة من معنى الصورة مما يساعده على زيادة حصيلته اللغوية فيشير للصور ويقوم بتسميتها فهذه قطة وهذا خروف ويسأل الكبار عما يجهله وحينئذ تصبح الكتب لديه وسيلة لاكتساب المعلومات.

4 ـ مرحلة حب القصص البسيطة:

تبدأ بعد تمام السنتين وتمتد الى ثلاث سنوات وفيها يسمى الطفل عملية النظر الى الكتاب او ما يسمى (مراءة) كما انه يحب ان يسمع قصة عن كل صورة وفي هذه السن يبدأ الاطفال في اظهار ادراكهم للحروف باعتبارها شيئا يغطي جانبا في الصفات



أساليب ترغيب الطفل في القراءة



1 ـ القدوة القارئة:

اذا كان افراد الاسرة من القارئين والمحبين للقراءة فان الطفل سوف يحب القراءة والكتاب وسوف يقلدهم ويحاول ان يمسك بالكتاب وتبدأ علاقته معه.

2 ـ توفير الكتب والمجلات الخاصة للطفل:

للمجلات والقصص شروط منها:

أ ـ ان تحمل المضمون التربوي المناسب للبيئة التي يعيش فيها الطفل.

ب ـ ان تناسب العمر الزمني والعقلي للطفل.

ج ـ ان تلبي احتياجات الطفل القرائية.

د ـ ان تتميز بالاخراج الجميل والالوان المناسبة والصور الجذابة والاحرف الكبيرة.

3 ـ تشجيع الطفل على تكوين مكتبة صغيرة له.

4 ـ التدرج مع الطفل في قراءته:

لكي نغرس حب القراءة في الطفل ينبغي التدرج معه فمثلا كتاب مصور فقط، ثم كتاب مصور يكون في الصفحة الواحدة صورة وكلمة واحدة فقط ثم كتاب مصور يكون في الصفحة الواحدة كلمتان اثنتان ثم كتاب مصور يكون في الصفحة الواحدة سطر وهكذا.

5 ـ مراعاة رغبات الطفل القرائية:

ان مراعاة رغبات الطفل واحتياجاته القرائية من اهم الاساليب لترغيبه في القراءة فالطفل مثلا يحب قصص الخيال والمغامرات والبطولات وهكذا فعليك ان تساهم في تلبية رغبات طفلك وحاجاته القرائية وعدم اجباره على قراءة موضوعات او قصص لا يرغب فيها.

6 ـ المكان الجيد للقراءة في البيت.

7 ـ خصص لطفلك وقتا تقرأ له فيه.

8 ـ استغلال هوايات الطفل لدعم حب القراءة.

9 ـ طفلك والشخصيات التي يحبها والتي يمكن ان تجعله يحبها:

من المهم ان تزود طفلك ببعض الكتب عن الشخصيات التي يحبها او التي يمكن ان يحبها.

10 ـ افراد اسرتك والقراءة .

تحدث مع افراد اسرتك عن المقالات والكتب التي قرأتها وخصص وقتا للحوار والنقاش فيها.

11 ـ استغلال الفرص والمناسبات:

المناسبات والفرص التي تمر بالاسرة كثيرة ونذكر هنا بعض الامثلة لاستغلال الفرص والمناسبات لتنشئة الطفل على حب القراءة:

أ ـ استغلال الاعياد بتقديم القصص والكتب المناسبة هدية للطفل وكذلك عندما ينجح او يتفوق في دراسته.

ب ـ استغلال المناسبات الدينية مثل الحج والصوم لتقديم القصص والكتيبات الجذابة للطفل حول هذه المناسبات.

ج ـ استغلال الرحلات والنزهات والزيارات كزيارة حديقة الحيوان واعطاء الطفل قصصا عن الحيوانات.

د ـ استغلال الاجازة والسفر: من المهم جدا الا ينقطع الطفل عن القراءة حتى في الاجازة والسفر لاننا نسعى الى جعله لا يعيش بدونها فيمكن في الاجازة ترغيبه في القراءة بشكل اكبر وعندما تريد الاسرة مثلا ان تسافر الى مكة او المدينة او اي مدينة اخرى يستغل الاب هذا السفر في شراء كتيبات سهلة وقصص مشوقة عن المدينة التي سوف تسافر الاسرة لها.

12 ـ قراءة الطفل والتلفزيون:

ان كثرة اجهزة التلفزيون في المنزل تشجع الطفل على ان يقضي معظم وقته في مشاهدة برامجها وعدم البحث عن وسائل للتسلية اما مع وجود جهاز تلفزيون واحد فان الطفل سوف يلجأ الى القراءة بالذات حين يكون فرد آخر في الاسرة يتابع برنامجا لا يرغب الطفل في متابعته.

13 ـ العب مع اطفالك بعض الالعاب القرائية:

والالعاب التي يمكن ان تلعبها مع طفلك ليحب القراءة كثيرة جدا ولكن اختر منها الالعاب المشوقة والمثيرة وهناك العاب يمكن ان تبتكرها انت مثل اكتب كلمات معكوسة وهو يقرأها بشكل صحيح وابدأ بكتابة اسمه هو بشكل معكوس فمثلا اسمه (سعد) اكتبه له (دعس) واطلب منه ان يقرأه بشكل صحيح وهكذا ومن الالعاب ان تطلب منه ان يقرأ اللوحات المعلقة في الشوارع وبعض علامات المرور كعلامة (قف).

14 ـ تابع باستمرار كيف يتم تدريس القراءة لاطفالك.

15 ـ طفلك والرحلات المدرسية واصدقاؤه والقراءة:

اذا شارك طفلك او ولدك في رحلة مدرسية فاحرص على ان تزوده ببعض الكتب والقصص المشوقة فقد يكون هناك وقت مناسب لكي يقرأ فيها ويمرر هذه الكتب والقصص المشوقة ويمرر هذه الكتب والقصص المفيدة لاصدقائه ولكن ينبغي ان يطلع عليه المعلم اولا.

16 ـ السيارة وقراءة طفلك

احرص على توفير المجلات والقصص المناسبة لطفلك في سيارتك.

17 ـ عود طفلك على قراءة الوصفات

عندما تشتري دواء فان وصفة طريقة تناول الدواء تكون موجودة داخل العلبة وعندما تشتري لعبة لطفلك تحتاج الى تركيب فان وصفة طريقة التركيب تكون مصاحبة لها لذا من الضروري ان تطلب من طفلك ان يقرأها اولا او ان تقرأها له بصوت واضح وتشرح له مالم يفهمه منها