الأمن والآمان ..

لله الحمد والمنه دول مجلس التعاون الخليجي دول آمنه بشكل ليس له نظير بالعالم ، أينما تكون من عُمان جنوبا وحتى الكويت شمالا مرورا بالإمارات وقطر والبحرين والسعوديه تستطع ان توقف جنب الطريق وتنام ما احد حولك ولا احد يعترضك وتجوب صحاري تلك الدول لن تجد ما يزعجك امنيا وهذه نعمة نشكر الله عليها ،، حينما يضيع من حلالك شيء تجد الناس بوسائل التواصل يعلنوا عنها وجدت كذا وكذا بلغوا راعيها يجي للمكان الفلاني يأخذها الناس عندها ثقافة والتزام ديني بعدم اكل الحرام ..

مادعاني لطرح هذا الموضوع ما نراه يحصل في دول ففي العراق لابد من حراس مسلحين للحلال والا سيكون في خطر وفي موريتانيا وجدت صاحب ابل عنده راعي طفل عمره يمكن 11 سنه قلت له ياخي حرام عليك ليش تشغل الطفل قال حتى لايقتلني لان الرعاه يقتلوا اصحاب الإبل ويهربوا بها لغير جهه ..

فيا أيها الآمنون في دياركم احمدوا الله واشكروه …