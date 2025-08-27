معجون الطماطم .... أو طماطم مصبرة بدون مواد حافظة ... من مطبخي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

معجون الطماطم .... أو طماطم مصبرة دون مواد حافظة ... من مطبخي


أول خطوة فرزت الطماطم بين لي طايبة و بين لي فيها تعفن نحيتو و لي كان فيها بزاف رميتها ( أنا كان عندي كمية كبيرة جدا )

غسلتها بالماء 2 مرات جيدا و عاودت غسلتها المرة الثالثة بالماء فيه خل و المرة الرابعة شللتها مليح

قطعتها عشوائي و حطيتها في قدر كبير و حطيتها على النار من متوسطة الى هادئة كي شفت الأطراف بداو يغلو وليت نحرك كل مرة حتى تذبال و ينقص حجمها و ينقص ماءها

رحيتها بالميكسور جيدا

و هنا كاين 2 طرق باش تصفيها
الطريقة الأولى بالصفاية الكبيرة
و الطريقة الثانية الرحيوة تع اليد ( تع بكري ) و هادي لي بانتلي أفضل

باش نحي البذور و القشور

نردها للقدر و نشعل عليها نار قريبة من الهادئة

كي تبدأ تغلي نزيد شوية ملح و شوية سكر و شوية زيت و شوية عكري ( أنا كانت عندي نوعية ممتازة ) و نخليها تطيب و نحرك كل مرة حتى تثقال الطماطم

نعاود نرحيها بالميكسور باش تجي ملساء

انا هنا تحصلت على 2 أصناف

هادي الثقيلة لي كيما فالصورة و أخرى خفيفة شوية عليها

و الطريقة اني حطيتها في كسكاس ليلة كاملة ( باش تبرد )

و الصباح لقيت هادي لي تتشبه لتع برا و اخرى خفيفة شوية

نحتفظ بيها فالمجمد الثقيلة حطيتها في كيس بلاستيكي غذائي و بسطتها و عند الإستعمال ندي من الطرف حسب إحتياجي

و الثانية الخفيفة درت قيس كاس في كل كيس غذائي و حطيتهم فالمجمد

و النتيجة
هادي لي كانت فالكسكاس

IMG_20250821_171852.webp


أتمنى أن تنال إعجابكم

.....
 
