معجون الطماطم .... أو طماطم مصبرة بدون مواد حافظة ... من مطبخي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
معجون الطماطم .... أو طماطم مصبرة دون مواد حافظة ... من مطبخي
أول خطوة فرزت الطماطم بين لي طايبة و بين لي فيها تعفن نحيتو و لي كان فيها بزاف رميتها ( أنا كان عندي كمية كبيرة جدا )
غسلتها بالماء 2 مرات جيدا و عاودت غسلتها المرة الثالثة بالماء فيه خل و المرة الرابعة شللتها مليح
قطعتها عشوائي و حطيتها في قدر كبير و حطيتها على النار من متوسطة الى هادئة كي شفت الأطراف بداو يغلو وليت نحرك كل مرة حتى تذبال و ينقص حجمها و ينقص ماءها
رحيتها بالميكسور جيدا
و هنا كاين 2 طرق باش تصفيها
الطريقة الأولى بالصفاية الكبيرة
و الطريقة الثانية الرحيوة تع اليد ( تع بكري ) و هادي لي بانتلي أفضل
باش نحي البذور و القشور
نردها للقدر و نشعل عليها نار قريبة من الهادئة
كي تبدأ تغلي نزيد شوية ملح و شوية سكر و شوية زيت و شوية عكري ( أنا كانت عندي نوعية ممتازة ) و نخليها تطيب و نحرك كل مرة حتى تثقال الطماطم
نعاود نرحيها بالميكسور باش تجي ملساء
انا هنا تحصلت على 2 أصناف
هادي الثقيلة لي كيما فالصورة و أخرى خفيفة شوية عليها
و الطريقة اني حطيتها في كسكاس ليلة كاملة ( باش تبرد )
و الصباح لقيت هادي لي تتشبه لتع برا و اخرى خفيفة شوية
نحتفظ بيها فالمجمد الثقيلة حطيتها في كيس بلاستيكي غذائي و بسطتها و عند الإستعمال ندي من الطرف حسب إحتياجي
و الثانية الخفيفة درت قيس كاس في كل كيس غذائي و حطيتهم فالمجمد
و النتيجة
هادي لي كانت فالكسكاس
أتمنى أن تنال إعجابكم
.....
