السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرض هاشيموتو.. عندما يهاجم الجسد نفسه
هل سمعت من قبل عن هاشيموتو؟
هو مرض مناعي ذاتي، فيه جهاز المناعة بدل ما يحمي الجسم يبدأ يهاجم الغدة الدرقية، وهذا يخليها تضعف مع الوقت وتقل هرموناتها.
أسبابه:
*عوامل وراثية (إذا عندك تاريخ عائلي مع أمراض المناعة).
*اضطرابات هرمونية (لهذا النساء أكثر عرضة).
*التوتر والإجهاد المزمن.
*نقص أو زيادة اليود.
أعراضه:
تعب دائم، زيادة في الوزن، جفاف في الجلد وتساقط الشعر، إمساك، اكتئاب، برودة في الأطراف، وأحيانًا انتفاخ في الرقبة بسبب تضخم الغدة.
العلاج:
ما فيش علاج نهائي يوقف المرض، لكن الطبيب يصف "ليفوثيروكسين" لتعويض نقص الهرمون. والأهم المتابعة الدورية مع الطبيب لضبط الجرعة.
نصائح للتقليل من الأعراض:
*غذاء صحي: خضار، فواكه، مكسرات، أسماك، وأطعمة غنية بالسيلينيوم والزنك.
*التقليل من السكريات والأكل المصنع، وحاولي التخفيف من الغلوتين.
*نوم كافي + رياضة خفيفة.
*الابتعاد عن التوتر.
*شرب ماء بكثرة والابتعاد عن التدخين والكحول.
الخلاصة:
هاشيموتو مرض مزمن لكن قابل للتعايش. بالعلاج، الغذاء الصحي، ونمط حياة متوازن تقدر تعيش حياة طبيعية ونشيطة .
كتجربة شخصية و بعد تشخيصي به و بعد متابعة الدواء الموصوف بالجرعة المناسبة، لم أجد التحسن المطلوب، بقدر ما لما تعمقت في البحث عن آراء مختلف الدكاترة بالخصوص من ينصحون بالحمية الغذائية، بالفعل تفيد كثيرا بالخصوص لمن يستطيع تعويض المخبوزات و كل المواد الغذائية بماهو خال من الغلوتين..
