شجار في الشارع بين امرأة و ملتحي

انتهى الشجار بصفعات و اسقاط للمرأة و ضربة رأس لطفل صغير قاصر
حيثيات الشجار غير واضحة
لكن الواضح في الفيديو
رجل ملتحي يتشاجر مع امرأة بالايدي ضرب متبادل ليدخل الطفل بينها
و ياكل ضربة رأس بعدها تسقط المرأة الارض بعد ركلها من الرجل
الواضع انهم ليسوا عائلة واحدة ممكن جيران و الله اعلم
الفيدية اسال الكثير من الحبر
بين ذم المرأة و كيف تسمع لنفسها بشجار رجل و محاولة ضربه
و ذم الرجل و كيف سمح لنفسه بضرب امرأة او مشاجرتها من الاصل
و ذمه ايضا عندما اعتدى على طفل قاصر بضربة رأس
وقع تدخل و صلح لكن من خلال لغة الجسد
المرأة لم تكن راضية بالصلح كما يبدوا ان الرجل هو من سارع للصلح
حشمة او خوفا من المتابعة القضائية الله اعلم ما في نفسه
القضية لم تغلق و يبدوا ان القضاء لايزال لم يغلق القضية
اما نحن في اللمة نطرح الموضوع للنقاش بشكل عام
من المخطيء الرجل ام المرأة
و هل هناك سبب يجعل الرجل يشاجر امرأة اجنبية عنه
و هل هناك سبب يجعل المرأة تشاجر رجل و تحاول صفعه
في الحالتين هل كان بالامكان تفادي الشجار كرجل او كامرأة
نظن حسب ما نقل في صفحات التواصل الاجتماعي فالرجل تهجم أولا على ابنها، "يبقى حظيث مما قيل الله اعلم ان كان صحيح أو لا"، رغم جلسة الصلح إلا أن المرأة صرحت أنها لم تتنازل عن الادعاء باتهام الرجل بضربها، و قالت أن الحضور في الصلح كان تحت الضغط و التهديد!
الشيء لي يخلينا مانقدروش نجاوبو بشكل جيد عن هذا التساؤل، حيثيات و أسباب الواقعة والمؤدية للشجار، فأحيانا الغضب و غياب العقل عنده توقع أنه يحصل أي شيء، مثل ماحصل..
و زيد أنه البعض يراها من جانب أنه الرجل مايقدرش يتقيل أنه يضرب من امرأة يحس رجولته نقصت ان لم يرد الصاع صاعين!!.
في كلا الحالتين في زوج غالطين، و كان الأولى مانشوفوش الصورة هذيك لا هي من شيمنا ولا تربيتنا. لا أخلاقنا أنه المرأة تضرب رجل و رجل يضرب امرأة بتلك الطريقة.