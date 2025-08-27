شجار في الشارع بين امرأة و ملتحي

نظن حسب ما نقل في صفحات التواصل الاجتماعي فالرجل تهجم أولا على ابنها، "يبقى حظيث مما قيل الله اعلم ان كان صحيح أو لا"، رغم جلسة الصلح إلا أن المرأة صرحت أنها لم تتنازل عن الادعاء باتهام الرجل بضربها، و قالت أن الحضور في الصلح كان تحت الضغط و التهديد!

نظن المرأة الغالطة، لأنها دخلت في جدال مع رجل أجنبي، فكان ما كان كان لها أن تخبر زوجها أو أحد محارمها لايقافه عند حده.

قال الامين محمد: و هل هناك سبب يجعل الرجل يشاجر امرأة اجنبية عنه إضغط للتوسيع...

الشعب تاعنا ماتفهمش وش بيه، الصح لو ترفع عن مافعل لكان أفضل بالخصوص و نحن نرى كل ماهو "اسلامي" يوضع تحت المجهر.

فلا أرى سببا يجعل الرجل يتشاجر مع امرأة خارج من اطار من هو مسؤول عنهن.

قال الامين محمد: و هل هناك سبب يجعل المرأة تشاجر رجل و تحاول صفعه إضغط للتوسيع...

أرى الداعين للتحرر، من يبيح لهن هذا، الأكيد مانقولش أنه لازم تسكت السكوت التام عن ما يمكن أن يلحقها من الأجانب لكن مش تاع أنه تتهجم عليه، و تضربه..

قال الامين محمد: في الحالتين هل كان بالامكان تفادي الشجار كرجل او كامرأة إضغط للتوسيع...

الشيء لي يخلينا مانقدروش نجاوبو بشكل جيد عن هذا التساؤل، حيثيات و أسباب الواقعة والمؤدية للشجار، فأحيانا الغضب و غياب العقل عنده توقع أنه يحصل أي شيء، مثل ماحصل..

و زيد أنه البعض يراها من جانب أنه الرجل مايقدرش يتقيل أنه يضرب من امرأة يحس رجولته نقصت ان لم يرد الصاع صاعين!!.

في كلا الحالتين في زوج غالطين، و كان الأولى مانشوفوش الصورة هذيك لا هي من شيمنا ولا تربيتنا. لا أخلاقنا أنه المرأة تضرب رجل و رجل يضرب امرأة بتلك الطريقة.