مــــــاذا تفعــــــــــــل اذا كـــــان الصمــــــــت طبعــــــــك

السلام عليكم



يقال أن الصمت أبلغ لغات الكلام ..

ويقال ان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ..

قيل الكثير عن الصمت .. والكثير منا يعانون من الصمت .. ولكن ماذا تفعل إذا كان الصمت طبعك عند الحزن والغضب .. ؟

عندما يسيء اليك عزيز لديك بكلمة أو تصرف ..

فيلفك الصمت وتتجمد الحروف على شفتيك .. وتتحجر الدموع في عينيك .. ماذا تفعل ..

إذا تجاهل هذا الشخص ألمك .. وتناسى إساءته .. !

وتابع حياته معك وكأن شيئا لم يكن .. والصمت طبعك .. والألم بداخلك يقتلك .. ماذا تفعل .. ؟

إذا تجاهلك عزيز لديك والتفت الى أولويات واهتمامات أخرى .. ! وابتعد عنك .. ! وأنت تركض خلفه تريد احتضانه .. ويستمر باهتماماته الاخرى .. فتتركه وتبقى مع ذكرياتك ..

يعود اليك لائما معاتبا متهما اياك بالبرود والابتعاد عنه .. وانت بصمتك لاتستطيع ان تقول له انه المخطىء وترد على اتهاماته ..

وتبقى مع ألمك الداخلي لاتستطيع حتى أن ترتشف قطرة الماء تشعر أن كل شيء فيك قد تجمد .. ماذا تفعل .. ؟

إذا تعلقت بإنسان وشعرت انك بوجوده معك قد ملكت العالم بيديك .. واختفى من حياتك ! وهو يعرف انه بتصرفه سيقتلك قلقا وخوفا عليه .. ويتركك تنهار وتنهار وتتحطم .. ويعود إليك معاتبا متسائلا لماذا تغيرت ؟ وأنت تقف حائرا وتشعر أن جميع حروف الهجاء قد اختفت من ذاكرتك .. فالصمت طبعك .. ماذا تفعل .. ؟

عندما ينظر إليك الناس على انك متكبرمتعالي عليهم .. ولكن حقيقتك ونقطة ضعفك أنك تخاف الاختلاط بهم خوفا من أية إساءة مقصودة أو غير مقصودة تقف امامها عاجزا عن الرد .. ماذا تفعل ؟

عندما تهرب بصمتك ممن اساء اليك

لتبكي بمفردك وتبكي .. وعليك أن تظهر أمام الناس بانك سعيد وقوي .. مرح متفائل .. ماذا تفعل .. ؟



عندما تشعر بأن قلبك اصبح اضعف من أن يحتمل المزيد من الالم .. ممن حولك .. وأنت لاتعرف أن تتكلم عند الحزن والغضب .. ولا تعرف أن تلوم أو تعاتب ... ماذا تفعل .. ؟

عندما يحضنك ارق انسان واحن قلب عليك _ أمك _ وتبحث في عينيك عن اسباب حزنك .. فأنت عاجز عن النطق وخائفا من أن تكتشف ..بحدسها اسباب حزنك .. وانت حريصا على ان لاتسيء امام الناس لمن كان سبب آلامك .. ماذا تفعل .. ؟

هل جربتم يوما شيئا كهذا ؟

هل احسستم بالم الصمت ؟

عند صمتكم بهذه الحالات لن تستطيعون الكلام ولا الشراب أو الاكل.. قد تستمرون لساعات أو ايام حسب الإساءة .. يتبعها ألم قاتل بالمعدة وتشنج ومضاعافات ذلك قد يستمر لأشهر ..

ماذا تفعلون إذا كنتم لاتستطيعون التغلب على نقطة ضعفكم التي هي صمتكم عندما يساء اليكم .. ؟

اتمنى تفاعلكم بمداخلاتكم الجميله