هل يعرف اللماويون طاقم الحكومة!!

في زمن مضى كان التلفزيون نافذتنا الأولى على العالم و على أخبار البلاد

نعرف من خلاله الشخصيات نتابع الأخبار و نعيش اللحظات مع العائلة بتجمعنا حوله وقت تناول الغذاء أو العشاء لكن مع دخول الإنترنت إلى حياتنا تغيرت العادات و أصبحنا نمر على التلفزيون مرور الكرام أو نمسح عنه الغبار دون إهتمام و رغم ذلك ما زالت بعض الأسماء تتردد على مسامعنا من خلال حديث الزوج أو أفراد العائلة فنفهم القليل لكننا لا نحيط بكل التفاصيل كما كنا من قبل إنها مفارقة العصر الرقمي وفرة المعلومات لكن تشتت الإنتباه



مشكورة على الموضوع

واصلي تميزك....