السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
هل يعرف اللماويون طاقم الحكومة!!
وأنا نتجول في الفيس بوك صادفت خبر يقول أن الرئيس عبد المجيد تبون "أقال الوزير الأول"..
تساءلت في نفسي: من هو أصلاً الوزير الأول؟
لأنني شخصياً مازلت حابسة في عهد أويحي وبن غبريط و"جماعتهم"، وما عنديش أدنى فكرة عن طاقم الحكومة الحالي.
الشيء الوحيد اللي نعرفه هو ترقية الوالية السابقة لمدينتي نورية مداحي إلى وزيرة للثقافة.
فالسؤال موجه ليكم أهل اللمة:
هل عندكم علم بمن يتولون الحكم والوزارات في البلد؟
أم أنكم مثلي، تسمعون بالأسماء صدفة وفقط؟
نتمنى مشاركتكم لأرى من هو على اطلاع بالسياسة في البلد