هل يعرف اللماويون طاقم الحكومة!!

أحباب اللمة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

هل يعرف اللماويون طاقم الحكومة!!

وأنا نتجول في الفيس بوك صادفت خبر يقول أن الرئيس عبد المجيد تبون "أقال الوزير الأول"..
تساءلت في نفسي: من هو أصلاً الوزير الأول؟ 😅
لأنني شخصياً مازلت حابسة في عهد أويحي وبن غبريط و"جماعتهم"، وما عنديش أدنى فكرة عن طاقم الحكومة الحالي.
الشيء الوحيد اللي نعرفه هو ترقية الوالية السابقة لمدينتي نورية مداحي إلى وزيرة للثقافة.

فالسؤال موجه ليكم أهل اللمة:
هل عندكم علم بمن يتولون الحكم والوزارات في البلد؟
أم أنكم مثلي، تسمعون بالأسماء صدفة وفقط؟

نتمنى مشاركتكم لأرى من هو على اطلاع بالسياسة في البلد😅😅
 
في زمن مضى كان التلفزيون نافذتنا الأولى على العالم و على أخبار البلاد
نعرف من خلاله الشخصيات نتابع الأخبار و نعيش اللحظات مع العائلة بتجمعنا حوله وقت تناول الغذاء أو العشاء لكن مع دخول الإنترنت إلى حياتنا تغيرت العادات و أصبحنا نمر على التلفزيون مرور الكرام أو نمسح عنه الغبار دون إهتمام و رغم ذلك ما زالت بعض الأسماء تتردد على مسامعنا من خلال حديث الزوج أو أفراد العائلة فنفهم القليل لكننا لا نحيط بكل التفاصيل كما كنا من قبل إنها مفارقة العصر الرقمي وفرة المعلومات لكن تشتت الإنتباه

مشكورة على الموضوع
واصلي تميزك....
 
