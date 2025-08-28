ذات الشيم
مسابقة: يوم ربحت الباك شاركنا تجربتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
لكل واحدٍ منّا قصة فريدة مع يوم إعلان نتائج البكالوريا، ذلك اليوم الذي تختلط فيه الدموع بالابتسامات، والرهبة بالأمل. قصتك قد تكون دافعًا وتشجيعًا لغيرك، وقد تمنح أحدهم طاقة إيجابية يحتاجها وهو في طريقه نحو النجاح.
في هذه المسابقة ندعوكم لمشاركتنا:
كيف كانت ليلتكم قبل إعلان النتائج؟
ما هو شعوركم عند رؤية النتيجة لأول مرة؟
من أخبركم بالخبر السعيد، أم كنتم أنتم السبّاقين لاكتشافه؟
وكيف كانت ردة فعل أهلكم وأحبابكم؟
لا تبخلوا علينا بتفاصيل تلك اللحظات المميّزة، سواء كانت مؤثرة، مضحكة، أو مليئة بالتوتر، فكل تجربة تستحق أن تُروى وتُحفظ في الذاكرة.
سنختار في نهاية المسابقة أجمل وأروع تجربة لتكون الفائزة، وربما تكون قصتك أنت هي الملهمة للجميع .
بانتظار مشاركاتكم القيّمة التي ستنثر الفرح والذكريات الجميلة بين صفحات المنتدى