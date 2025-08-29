بر الوالدين بعد موتهما

بر الوالدين بعد موتهما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة و السلام: " الصلاة عليهما، و الاستغفار لهما، و انفاذ عهدهما من بعدهما، و إكرام صديقهما، و صلة الرحم التي لا توصل الا بهما"، هذا كله من بر الوالدين بعد وفاتهما.
فنوصيك بالدعاء للوالدة و الاستغفار لها، و تنفيذ وصيتها الشرعية، و إكرام أصدقائها، و صلة أخوالك و خالاتك و سائر أقاربك من جهة الأم. و فقك الله و يسر أمرك، و تقبل منا و منك ومن كل مسلم، و الله الموفق.
 

