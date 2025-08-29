التهيئة لقسم التحضيري

🎬 التهيئة الذكية = مفتاح نجاح الدرس

هل تعلم أن أول 5 دقائق من الحصة قد تحدد مستوى تركيز التلاميذ حتى نهايتها؟ ✨
هذه الدقائق هي ما نسميه التهيئة… ليست مقدمة عابرة، بل جسرٌ يربط التلميذ بالدرس ويشعل فضوله.

🔑 أهداف التهيئة:

شد انتباه المتعلمين.

تهيئتهم نفسيًا وذهنيًا.

ربط خبراتهم السابقة بالدرس الجديد.

تحفيزهم على طرح الأسئلة والاكتشاف.

🌟 أهم أنماط التهيئة:

وجدانية: قصة قصيرة، حكمة، موقف مؤثر.

معرفية: سؤال سريع، مراجعة ذكية.

حسية: صورة، فيديو، مقطع صوتي.

حركية: نشاط، لعبة، مشهد تمثيلي.

مفاجئة/غامضة: سؤال غريب، صورة غير مألوفة، موقف يثير التساؤل.

💡 كيف تجعل التهيئة مؤثرة؟

ابتعد عن الروتين وكرر أسلوبًا جديدًا كل مرة.

اجعل الطالب شريكًا فيها لا متفرجًا فقط.

اختر التهيئة التي تناسب الدرس وطبيعة المتعلمين.

🎯 أمثلة بسيطة:

عرض صورة غير مألوفة والسؤال: "ما علاقتها بدرسنا؟"

لغز قصير يقود لفكرة الدرس.

مشهد تمثيلي قصير.

لعبة تفاعلية خفيفة.

مقطع صوتي يثير الفضول.

📣 الخلاصة:
التهيئة ليست ترفًا ولا شكلاً تجميليًا… إنها الانطلاقة الحقيقية نحو حصة مليئة بالحيوية والإبداع.
 
