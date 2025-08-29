التهيئة لقسم التحضيري

التهيئة الذكية = مفتاح نجاح الدرسهل تعلم أن أول 5 دقائق من الحصة قد تحدد مستوى تركيز التلاميذ حتى نهايتها؟هذه الدقائق هي ما نسميه التهيئة… ليست مقدمة عابرة، بل جسرٌ يربط التلميذ بالدرس ويشعل فضوله.أهداف التهيئة:شد انتباه المتعلمين.تهيئتهم نفسيًا وذهنيًا.ربط خبراتهم السابقة بالدرس الجديد.تحفيزهم على طرح الأسئلة والاكتشاف.أهم أنماط التهيئة:وجدانية: قصة قصيرة، حكمة، موقف مؤثر.معرفية: سؤال سريع، مراجعة ذكية.حسية: صورة، فيديو، مقطع صوتي.حركية: نشاط، لعبة، مشهد تمثيلي.مفاجئة/غامضة: سؤال غريب، صورة غير مألوفة، موقف يثير التساؤل.كيف تجعل التهيئة مؤثرة؟ابتعد عن الروتين وكرر أسلوبًا جديدًا كل مرة.اجعل الطالب شريكًا فيها لا متفرجًا فقط.اختر التهيئة التي تناسب الدرس وطبيعة المتعلمين.أمثلة بسيطة:عرض صورة غير مألوفة والسؤال: "ما علاقتها بدرسنا؟"لغز قصير يقود لفكرة الدرس.مشهد تمثيلي قصير.لعبة تفاعلية خفيفة.مقطع صوتي يثير الفضول.الخلاصة:التهيئة ليست ترفًا ولا شكلاً تجميليًا… إنها الانطلاقة الحقيقية نحو حصة مليئة بالحيوية والإبداع.