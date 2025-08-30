سحائب الشوق
أحباب اللمة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
المنتجعات المائية.. بين الترفيه والانحلال!
كل صيف نفس المهازل تتعاود!
البحر والمنتجعات والألعاب المائية المفروض تكون فضاءات للترفيه العائلي، وملاذ نظيف للناس باش يفرغوا طاقاتهم.. لكن واش رانا نشوفوا؟ عري، رقص، مجون، وجلب مغنيين من أسفل السافلين باش يزيدوا يلهوا الناس ويهينوا القيم!
الجمهور؟ صفوف مكتظة من الجنسين، بلا حياء ولا نخوة.. كيما لو كنا قطيع يتراقص! وين راهم العائلات؟ وين راهم الأولياء اللي يرضاو لأولادهم يشوفوا ويسمعوا هكذا مناظر؟
والأخطر، رغم الشكاوي اللي تقدمت للسلطات ورغم الأصوات اللي تعالت على مواقع التواصل.. ما كاين حتى تغيير! بالعكس، كل عام يزيد الطيش والانحلال أكثر.
سؤالي:
*هل وصلنا لمرحلة ما عادش الدين ولا العادات عندها قيمة؟
*هل المشكل في الناس اللي تروح وتتبع هذي البلايص؟ ولا في المسؤولين اللي يسكتوا على هكذا فضائح؟
*واش رأيكم في المقاطعة؟ هل تكفي باش تخسر هذي الأماكن جمهورها؟ ولا لازم تحرك جماعي أقوى؟
رغم أنه شخصيا في ولايتي هناك مكانين للألعاب هذو ولا مرة منذ افتتاحهم رحت ليهم كونه علابالي في الحال كيف.. نحكي على من يريدون الذهاب لهذه الأماكن و يعانون من المنكرات اللي فيها.
انتظر مشاركتكم..