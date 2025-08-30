جديد التكوين المهني دورة أكتوبر 2025

️ إدراج المهارات الرقمية والناعمة: ستصبح المهارات الرقمية مكونًا أساسيًا في جميع برامج التكوين، بالإضافة إلى إدراج وحدات تكوينية في المهارات الناعمة مثل التواصل الفعال، العمل الجماعي، حل المشكلات، والتفكير النقدي.️ اعتماد المقاربة بالكفاءات: سيتم اعتماد المقاربة بالكفاءات بشكل كامل، مع إلغاء النظام السداسي التقليدي واستبداله بنظام تقييم مستمر.️ الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات (RNFC): سيحل هذا المرجع الجديد محل المدونة الوطنية للشعب والمهن، ويهدف إلى تقسيم التكوينات إلى كتل من الكفاءات القابلة للتقييم والاعتماد، وضمان تجانس برامج التكوين، وتكريس المقاربة بالكفاءات، وتسهيل الإدماج المهني للخريجين.️ تكوين المكونين: سيخصص شهر سبتمبر 2025 بالكامل لبرنامج مكثف لتكوين المكونين، يركز على التحكم في المقاربة بالكفاءات، استخدام التقنيات الرقمية في التعليم، والتطورات التكنولوجية الحديثة في الميدان الصناعي️ توسيع فرص الالتحاق: السماح لحاملي مستوى الثانية أو الثالثة ثانوي بمزاولة جميع التخصصات المتاحة.️ تكييف رزنامة التكوين: تكييف فترات العطل لتتوافق مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، ومراعاة خصوصيات ولايات الجنوب.بعض هذه المواضيع على غرار تطبيق المقاربة بالكفاءات و تغيير نظام السداسيات يحتاج إلى جهد و استعداد كبيرين من أجل إنجاح هذه التغييرات الكبرىدخول الأساتذة في التكوين المهني يوم 14 ستنمبر 2025دخول المتربصين الجدد و القدامى يوم05 اكتوبر 2025التسجيل مازال متواصل حتى 27 ستنمبر 2025