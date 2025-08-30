مشاركتي في مسابقة قصة نجاح في شهادة البكالوريا

بكالوريا 2021

الكوفيد والمعدل الموزون الذي كان نعمة لبعض الطلبة

في حين أفسد فرحة الكثيرين منهم

الحمد لله على نجاحك وتفوقك غاليتي

ماشاء الله

في ظل كل ما مررت به أوضحتِ أن النجاح يكون بالاصرار والعزم

ننتظر خبر إكمالك للسنوات السبع العِجاف وفرحة تخرجك يا دكتورة



[ على فكرة لم أكن أعلم أنه من بين الذين ينشطون حاليا في اللمة

أعضاءً طلبة ]

أسعدني ذلك حقا ..



شكرا لك على مشاركتنا تجربتك المميزة



دمتِ بخير ودامت أفراحك ونجاحاتك ​