كيف تستقبل طفل في القسم التحضيري

1. تزيين الفصول:

زين الفصل الدراسي برسومات كرتونية مبهجة وعبارات تشجيعية لجعل الأطفال يشعرون بالراحة والسعادة. 2. تقديم هدايا:

وزع مجموعة من الألعاب والهدايا الرمزية لإضفاء البهجة على الأطفال عند دخولهم الفصل. 3. عروض مسرحية:

قم بتنفيذ بعض العروض المسرحية المبهجة لكسر حاجز الرهبة لدى الأطفال في أول يوم لهم.

1. التعرف على الأسماء:

ابدأ بالتعرف على أسماء الأطفال ومدحهم عندما يذكرون أسماءهم، ثم عرف بنفسك كمعلمة محبة.



2. توزيع المسؤوليات:

خصص مهام بسيطة للأطفال مثل توزيع الأقلام، مما يمنحهم الشعور بالأهمية والانتماء للفصل.



1. استكشاف المدرسة:

خذ الأطفال في جولة داخل المدرسة، مع لعب ألعاب بسيطة لتعريفهم بالمكان وخلق جو من المتعة.



2. ورش عمل:

دعوة الأطفال إلى ورشات عمل متنوعة مثل التلوين، القص واللصق، والقولبة، مما يعزز الجانب الحركي والتعبيري لديهم.



3. أناشيد وألعاب:

قم بأداء أناشيد تتعلق بالأيام والطقس، واطلب منهم وصف حالة الطقس، مما يساعد على تنشيطهم وتنمية مهاراتهم.



كن لينًا ومنضبطًا:

حاول بناء علاقة ودية مع الأطفال ولكن حافظ على الانضباط والهيبة المطلوبة في الفصل.

كن مرنًا:

تواصل مع الأطفال بلطف ومسؤولية لتوفير بيئة تعليمية إيجابية ومتوازنة.

