كيف يتصرف الاستاذ في اول حصة في العام الدراسي

كيف يتصرف الأستاذ خاصة الجديد في أوّل حصة له مع التلاميذ ؟!في أول حصّة يُشدّ انتباه التلاميذ ويعم الهدوء داخل القسم ، كل الأنظار موجّهة نحو الأستاذ الجديد والأسماع مصيغة لاستقبال ما سيقول ... هي فرصة جيّدة يجب أن يغتنمها المربّون والأساتذة لترك أحسن انطباع في نفوس الناشئة ، إليك بعض الأفكار حول ما ينبغي فعله في الحصة الأولى :️ - الكاريزما :ينبغي أن يتحلى الأستاذ الجديد بشيء من الشجاعة والقيادية والثقة بالنفس ولابد أن تظهر ثقته بنفسه على ملامح وجهه ونبرة صوته ، وذلك من خلال التبسّم والنّظر في وجوه الجميع باطمئنان وأريحية ( الدقائق الأولى )️ - الترحيب :يُرحّب الأستاذ ببشاشة وجه وطلاقة لسان بتلاميذه ويتمنّى لهم بداية موفّقة وعاما مليئا بالمثابرة والجد والاجتهاد والنجاح ويذكر أنّه مُكُلّف بتدريس هذه المادة وأنه متفائل بأن يرى نتائج جيدة وأخلاقا فاضلة وأنه سيبذل المجهود الكافي في الشرح والتبسيط حتى يستوعبوا المادة العلمية ويستفيدوا منه أيّما استفادة ( 5 دقائق تقريبا )️ - التعارف :بعد ذلك يذكر اسمه ومستواه العلمي وتخصصه والمؤسسة التي تخرّج منها باختصار ويطلب منهم قائمة بأسمائهم حتى يتعرّف عليهم واحدا واحدا ( المناداة )ولابأس ببعض التعليقات المازحة لتلطيف الأجواء ( 5 دقائق )️ - فضل العلم وأهله :يتحدث الأستاذ باختصار شديد عن فضل العلم وشرفه والفرق بين المتعلم وغير المتعلم ويبدأ هذا الموضوع بطرح أسئلة عليهم والاستماع إلى إجاباتهم ( لماذا ندرس ؟ لماذا نطلب العلم ؟ لماذا نستيقظ باكرا ونأتي المدرسة يوميا ؟ ) ثم يحاول الإجابة حسب مستواهم من عدة نواحٍ ( شرف العلم وفضله في الإسلام / أهمية الثقافة والعلم في زمننا / أسباب النجاح / الإنسان المتعلّم والمستوى المعيشي / التوظيف والأحلام والطموحات / المساهمة في إصلاح المجتمع / بناء المستقبل ... الخ ) - 15 دقيقة تقريبا -️ - خصوصية المادّةيتحدث الأستاذ بعد الكلام عن العلم عموما عن مادّته على وجه الخصوص يشرح معالمها وخصوصيتها وأهميتها ضمن بقية المواد في التّكوين ( حسب الطور والسنة ) ويتحدث عن أهم ما فيها إجمالا ، وله أن يفصّل في البرنامج إن كان الوقت كافيا ( 15 دقائق تقريبا )️ - طريقة الأستاذ ومنهجه :يكشف طريقته في شرح الدروس والتطبيقات والبحوث ويبيّن كيفية حساب المعدّل والتقويم وعلامة المراقبة المستمرة ( الكرّاس / السلوك / المشاركة / المشاريع والوظائف ) ، يشرح لهم ما ينتظره منهم في الجانب الدراسي ( الهندام / الحرص ، إحضار الكتب والكراريس والأدوات ... الخ ) وفي الجانب الأخلاقي : الهدوء ، الانتباه ، الاحترام ، الاستئذان ، طريقة الجلوس ... الخ ) ويُنبّه بصرامة على ما لا يقبله في قسمه من ( تهاون ، تشويش ، تهريج ، ألفاظ شارع ... الخ ) - 15 دقيقة -️ - في آخر الحصة يُطمئنهم ويذكر لهم أمثلة عن النجاح الدراسي وأثره في حياة الإنسان ... يحاول تخفيف التوتّر عنهم لذلك الجميل أن يُنهي حصّته بشيء من الدعابة والانبساط والابتسامة