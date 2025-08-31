🎭 لعبة مافيا: إعلان الجولة الأولى

مرحبًا بكم جميعًاهل أنتم مستعدون لاختبار ذكائكم وقدرتكم على الخداع وكشف الحقائق؟إذن، حان وقت لعب المافيا---القوانين1. اللعبة تعتمد على النقاش والتصويت والخداع.2. كل لاعب سيحصل على دوره السري برسالة خاصة من الراوي.3. يمكن للاعب أن يعلن عن دوره صدقًا أو كذبًا من أجل التضليل، أو أن لا يعلن شيئًا إن لم يُرد.4. الأوامر الليلية (القتل، التحقيق، الحماية) ترسل للراوي بالخاص فقط.5. النقاشات والتصويت تكون في هذا الموضوع علنًا.6. الاحترام متبادل، اللعبة للتسلية فقط---الأدوارالمدنيون: لا يعرفون أحدًا، يحاولون اكتشاف المافيا بالتحليل والتصويت.المافيا (القتلة): يعرفون بعضهم، يقررون من يقتلون كل ليلة.الشرطي: يحقق كل ليلة في هوية لاعب (يعرف من الراوي إن كان مافيا أو لا).الطبيب: يختار شخصًا يحميه من القتل كل ليلة (قد يحمي نفسه أيضًا).---طريقة اللعبالليل (في الرسائل الخاصة):المافيا يختارون ضحيتهم.الشرطي يحقق في لاعب.الطبيب يحمي لاعبًا.النهار (هنا في الموضوع):الراوي يعلن من قُتل.يبدأ النقاش بين اللاعبين لاكتشاف القتلة.كل لاعب يمكنه أن يكشف أو يكذب حول دوره أو يلتزم الصمت.في النهاية يتم التصويت العلني: إما لطرد لاعب واحد (إعدامه)، أو للتصويت على عدم طرد أي أحد.---شروط الفوزفوز المدنيين: إذا تم القضاء على جميع المافيا.فوز المافيا: إذا أصبح عددهم مساوٍ لعدد المدنيين أو أكثر.---التسجيلللانضمام إلى اللعبة، اكتب ردًا هنا:"مشارك"بعد اكتمال العدد:سيتم توزيع الأدوار بالرسائل الخاصة من الراوي.ثم يُفتح موضوعجديد خاص بالجولة مع الإشارة إلى جميع الأعضاء المشاركين فيه، ومن هناك تبدأ اللعبة---