🌍 لو أُتيح لك السفر إلى أي بلد في العالم لمدة شهر كامل… أي بلد تختار ولماذا؟

MZ_11043

:: عضو منتسِب ::
كل واحد فينا عنده حلم يزور بلد معيّن: ربما بسبب ثقافته، تاريخه، طبيعته، أو حتى أكله.

🔸 لو جاتك فرصة تسافر مجانًا لشهر كامل، وين تروح؟
🔸 وش هو السبب اللي يخليك تختار هذا البلد بالذات؟
🔸 وهل في بلد زرته من قبل وتتمنى ترجع له؟

خلونا نتخيل رحلات بعضنا البعض 🌏✈️، يمكن نكتشف أماكن جديدة من خلال تجارب وآراء بعضنا البعض
 
