🌍 لو أُتيح لك السفر إلى أي بلد في العالم لمدة شهر كامل… أي بلد تختار ولماذا؟

كل واحد فينا عنده حلم يزور بلد معيّن: ربما بسبب ثقافته، تاريخه، طبيعته، أو حتى أكله.لو جاتك فرصة تسافر مجانًا لشهر كامل، وين تروح؟وش هو السبب اللي يخليك تختار هذا البلد بالذات؟وهل في بلد زرته من قبل وتتمنى ترجع له؟خلونا نتخيل رحلات بعضنا البعض، يمكن نكتشف أماكن جديدة من خلال تجارب وآراء بعضنا البعض