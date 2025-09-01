الشبيبة في غفلة هكذا قالي وحد الحاج كبير في السن كنت مجمع معاه لما فات واحد شبيبة لاباس لباس غريب هو تقلق وانا بقيت نضحك وقتلو هذى الشبيبة نتاعنا شاف فيا وهذا ملخص واش قال :

سبحان الله الشبيبة في غفلة!!

ميخدمو لفي الشتاء ولا في الصيف!!

قتلهم التفنيين ...وعيشين غير بقدرة ربي ودعوة الوالدين!!

ياكلو في الغلة ويسبو في الملة...المرفه ياكل والزوالي يشوف!!

الشباب ولا يحب اللبسة (التبياش ) ومناقش في الوذنين!!

سبحان الله الشبيبة الشبية في غفلة ؟

واش رايك في واش قال ؟