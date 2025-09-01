Big Ben الساعة المسروقة

هل تعلم ان الساعة Big Ben فخر بريطانيا ورمزهاالوطني تعمل بمحرك فلسطيني عثماني مسروق؟
الصورة لساعة القدس الدقاقة المخباة اليوم في لندن بعد أن كانت تزين باب الخليل في القدسوتطلق اجراسها في كل ساعة الا أن الجنرال اللنبي أمر بتفكيكها لسرقتها ووضعها في متحف لندن عام 1922 وتم نقل محرك الساعة إلى ساعة Big Ben؟
شيد العثمانيون برج لساعة فوق باب الخليل بجوار القلعة على بناء مربع بلغ ارتفاعه 13 متراواستغرق بناؤه سبع سنوات وتم الفراغ منه في ذكرى اليوبيل الفضي لاعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش الخلافة عام 1909 وبلغت تكاليف انشائه 20 الف فرنك فرنسي وكان يمثل تحفة معمارية يستقبل القادمين إلى المدينة
 

لا إله إلا الله
ما خلاو والو ما سرقوهش
يحسبو رواحهم أسياد الأرض و هذا اللقب نفسو سارقينو

