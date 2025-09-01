Big Ben الساعة المسروقة

هل تعلم ان الساعة Big Ben فخر بريطانيا ورمزها

الوطني تعمل بمحرك فلسطيني عثماني مسروق؟

الصورة لساعة القدس الدقاقة المخباة اليوم في لندن بعد أن كانت تزين باب الخليل في القدسوتطلق اجراسها في كل ساعة الا أن الجنرال اللنبي أمر بتفكيكها لسرقتها ووضعها في متحف لندن عام 1922 وتم نقل محرك الساعة إلى ساعة Big Ben؟

شيد العثمانيون برج لساعة فوق باب الخليل بجوار القلعة على بناء مربع بلغ ارتفاعه 13 مترا