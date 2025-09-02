كارثة في السودان

سمعتو بالكارثة الطبيعية لي صرات في غرب السودان ؟؟انهيارات أرضية ضخمة في قمم جبال جراء الأمطار، أودت بحياة سكان قرية بأكملهاو تسجيل وفاة أكثر من #ألف شخص هم تحت الأنقاضنسأل الله لهم الرحمة والمغفرة و أن يبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خير من أهلهم آمينلا حولا ولا قوة الا بالله..