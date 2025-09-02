كارثة في السودان

إلياس
سمعتو بالكارثة الطبيعية لي صرات في غرب السودان ؟؟
انهيارات أرضية ضخمة في قمم جبال جراء الأمطار، أودت بحياة سكان قرية بأكملها و تسجيل وفاة أكثر من #ألف شخص هم تحت الأنقاض
نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة و أن يبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خير من أهلهم آمين
لا حولا ولا قوة الا بالله..
لا حولا ولا قوة الا بالله..