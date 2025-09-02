كارثة في السودان

سمعتو بالكارثة الطبيعية لي صرات في غرب السودان ؟؟
انهيارات أرضية ضخمة في قمم جبال جراء الأمطار، أودت بحياة سكان قرية بأكملها 😔💔 و تسجيل وفاة أكثر من #ألف شخص هم تحت الأنقاض 😔
نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة و أن يبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خير من أهلهم آمين 🤲
لا حولا ولا قوة الا بالله.. 🤲
 
و حسب ما صرح به المسؤولين عن اقليم دارفور كون القرية تابعة لهم صرحو بوفاة كل سكان القرية..
ربي يرحمهم و يغفر لهم و يتقبلهم يا رب
 
لاحول ولا قوة إلا بالله
قرية كامله لم يبقَ منها إلا شخص واحد
ولازالوا ينتشلون الجثث ..
الله يكون في عونهم …
 
