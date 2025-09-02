(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر أوت 2025

ام أمينة

ام أمينة

👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية –
شهر أوت 2025


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


1756842610642.webp


تشجيعا و تحفيزا لروح التفاعل و المشاركة و المساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية

يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر أوت 2025

من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمر في إثراء المنتدى

🏆 قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:
المرتبة الأولى : @إلياس ب 574 مشاركة

المرتبة الثانية : @ام أمينة ب 520 مشاركة

المرتبة الثالثة : @ذات الشيم ب 412 مشاركة

المرتبة الرابعة : @سحائب الشوق ب 361 مشاركة

المرتبة الخامسة : @aljentel ب 352 مشاركة

كل عضو منهم تحصل على هذا الوسام :

1756841996200.gif


و نقول لكم شكرًا بحجم محبتكم و إهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه و كل رد تفاعلتم به و كل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة و تزدهر
دمتم متألقين و مبدعين

مع تحيات إدارة
منتدى اللمة الجزائرية

شكرا لكم
....
 
توقيع ام أمينة
شكرا على التكريم القيم
اقترح على إدارة المنتدى تجميع أوسمة كل شهر في وسام واحد
 

المواضيع المشابهة

أبو عاتكة
(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر جويلية 2025
المشاركات
9
المشاهدات
213
habib2
habib2
أبو عاتكة
  • مميز
(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر جوان 2025
2
المشاركات
26
المشاهدات
882
habib2
habib2
العودة
Top Bottom